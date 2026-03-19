Uống lá chè tươi hay trà khô tốt hơn cho gan?

Uống lá chè tươi hay trà khô tốt hơn?

Không chỉ là thói quen dân dã, trà xanh chứa những hoạt chất tự nhiên giúp bảo vệ và phục hồi chức năng gan một cách hiệu quả đã được khoa học chứng minh. Khi bạn dùng đúng cách lá chè tươi hái ngoài vườn hay trà khô đã đóng gói đều có lợi cho gan.

Nhiều người thắc mắc nên dùng lá chè tươi hay trà xanh khô thì tốt hơn cho gan. Câu trả lời là cả hai đều có lợi nhưng cần lưu ý:

Lá chè tươi: Mọi người còn gọi là lá chè xanh. Đây là loại lá vừa hái trên cây xuống, chưa qua công đoạn sấy khô hay chế biến nào. Lá chè tươi chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên và vitamin. Tuy nhiên, lá tươi thường chứa nhiều nhựa và tanin dễ gây cồn cào, mất ngủ nếu hãm quá đặc. Chú ý cần rửa thật sạch để loại bỏ bụi bẩn và thuốc bảo vệ thực vật trước khi dùng.

Trà xanh khô: Là loại trà đã qua xử lý nhiệt để ngăn chặn quá trình lên men (nhưng không phải là trà đen hay trà ô long). Loại này thường có hàm lượng chất EGCG ổn định hơn và dễ kiểm soát liều lượng khi pha.

Dù dùng lá tươi hay trà khô, điều quan trọng nhất là nguồn gốc sạch và cách pha không dùng nước quá sôi để giữ lại được các hoạt chất bảo vệ gan.

Hoạt chất tự nhiên trong trà xanh giúp bảo vệ tế bào gan

Thành phần giá trị nhất trong lá trà xanh là một chất chống oxy hóa (thường được gọi là EGCG). Trong quá trình làm việc, gan phải liên tục xử lý các chất độc từ thức ăn, đồ uống và môi trường. Quá trình này vô tình sinh ra các gốc tự do gây hại, dễ làm viêm và tổn thương tế bào gan.

Chất EGCG trong trà xanh có khả năng ngăn chặn các gốc tự do này, giúp giảm bớt gánh nặng cho gan. Nhiều nghiên cứu thực tế cho thấy những người có thói quen uống trà xanh thường xuyên có các chỉ số men gan ổn định hơn, vì tế bào gan được bảo vệ tốt nên ít bị tổn thương và viêm nhiễm hơn so với người không uống.

Theo các chuyên gia trên Tạp chí Tiêu hóa Thế giới, việc duy trì thói quen uống trà xanh giúp cải thiện đáng kể các chỉ số men gan, bảo vệ tế bào gan trước các tác nhân gây viêm.

Hỗ trợ giảm mỡ trong gan

Gan nhiễm mỡ là tình trạng rất phổ biến do chế độ ăn nhiều đường, tinh bột và dầu mỡ. Trà xanh giúp ích rất nhiều cho tình trạng này nhờ khả năng hạn chế sự hấp thụ chất béo từ thức ăn vào cơ thể.

Đồng thời, các hoạt chất trong trà xanh còn thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo tại gan diễn ra nhanh hơn. Thay vì tích tụ lại thành mỡ trong các mô gan, chất béo sẽ được chuyển đổi thành năng lượng cho cơ thể hoạt động. Nhờ đó, việc duy trì uống trà xanh đúng cách giúp ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ tiến triển thành các bệnh viêm gan nặng hơn.

Ngăn ngừa sẹo gan và các biến chứng

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hóa sinh Dinh dưỡng cho thấy, các hoạt chất trong trà xanh có khả năng hỗ trợ giảm đáng kể sự tích tụ mỡ trong mô gan. Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng thành phần EGCG giúp kích hoạt quá trình chuyển hóa chất béo, hỗ trợ gan thực hiện chức năng tự làm sạch mỡ thừa một cách hiệu quả hơn.

Khi gan bị tổn thương liên tục do thực phẩm không an toàn, hóa chất bảo quản hay rượu bia, các mô sẹo sẽ hình thành để thay thế cho tế bào khỏe mạnh. Nếu sẹo quá nhiều sẽ dẫn đến xơ gan, làm gan mất dần chức năng lọc độc cho cơ thể.

Các chất tự nhiên trong trà xanh giúp ngăn chặn sự hình thành của các mô sẹo này. Ngoài ra, môi trường giàu chất chống oxy hóa từ trà xanh còn giúp bảo vệ tế bào trước những biến đổi bất thường, từ đó giảm nguy cơ dẫn đến những căn bệnh nguy hiểm hơn cho gan về lâu dài.

Dữ liệu từ Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy trà xanh chứa các chất ngăn chặn sự hình thành mô sẹo, từ đó hạn chế nguy cơ xơ gan và các biến chứng nguy hiểm.

Ngoài ra, theo nghiên cứu quy mô lớn tại Nhật Bản (Nghiên cứu Ohsaki) theo dõi hơn 40.000 người trong nhiều năm, các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện ra rằng uống trà xanh thường xuyên có liên quan mật thiết đến việc giảm tỉ lệ tử vong do các bệnh về gan và ung thư gan.

Lợi ích của trà xanh không đến ngay lập tức mà cần sự duy trì đều đặn như một thói quen hằng ngày.

Cách dùng trà xanh tốt cho sức khỏe

Để trà xanh phát huy tác dụng tốt nhất mà không gây khó chịu cho cơ thể, mọi người nên lưu ý vài điểm đơn giản sau:

Không dùng nước quá sôi: Khi pha trà, nên để nước đã đun sôi nguội bớt một chút (khoảng 80 độ C) rồi mới cho vào lá trà. Nước sôi sùng sục sẽ làm mất đi các chất có lợi và làm trà bị đắng chát.

Thời điểm uống: Tốt nhất là uống sau bữa ăn khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Tránh uống khi đang đói vì có thể khiến bụng có cảm giác cồn cào, buồn nôn hoặc làm giảm khả năng hấp thụ sắt từ thức ăn.

Số lượng vừa đủ: Mỗi ngày nên uống từ 3 đến 4 tách trà nhỏ là đủ, tuyệt đối không uống thay nước lọc cả ngày. Không nên uống quá nhiều, không uống vào buổi tối để tránh gây mất ngủ hoặc đi tiểu đêm.