10 bài thuốc chữa bệnh từ củ tỏi

Trong thành phần của củ tỏi có rất nhiều các hoạt chất chứa lưu huỳnh như thiosulfinate (allicin), diallyl disulfide và allylpropyl disulfide. Những hoạt chất này được cho là có vai trò quyết định tạo ra mùi thơm và các tác dụng dược lý của tỏi, trong đó, quan trọng nhất là vai trò của allicin.

1. Các bài thuốc từ củ tỏi

Dưới đây là một số bài thuốc chữa bệnh từ củ tỏi được giới thiệu bởi Lương y, BSCK2. Trần Ngọc Quế, Hội Đông Y Quảng Trị:

Bài 1. Chữa viêm họng từ củ tỏi

Thành phần:

- Tỏi củ 2 tép ( khoảng 3- 4g)

- Hành lá 10g

Cách làm: Giã nát tép tỏi, hành lá thái nhỏ giã nát, trộn đều, buộc (đắp) vào huyệt Hợp cốc ở bàn tay, để qua đêm, dịch tỏi sẽ thấm qua da và kích thích mạnh vào huyệt có tác dụng "tả mạnh" để chữa viêm họng.

Bài 2. Phòng và trị cúm

Thành phần:

- Tỏi 3 tép (khoảng 6-8g)

- Nước 20ml.

Cách làm: Tỏi giã nát, nước đun sôi, hãm tỏi trong nước sôi khoảng nửa giờ. Lọc lấy nước, nhỏ vào mũi, mỗi bên khoảng 2 hay 3 giọt, ngày 2 hoặc 3 lần.

Bài 3. Bổ tỳ, bổ khí huyết

Thành phần:

- Thịt gà 250 - 300g

- Tỏi củ 40g

- Rượu vang 20ml

- Gia vị tùy ý ( tiêu, sả… vừa đủ).

Cách làm: Thịt gà thái nhỏ, tỏi thái mỏng, tất cả cho vào nồi, trộn đều, ủ khoảng 10 phút, hấp cách thuỷ, ăn ngày một lần.

Lưu ý: Không dùng cho người thể tạng nhiệt, nóng sốt hoặc đang bị các chứng viêm nhiễm đang phát triển.

Ngoài làm gia vị, củ tỏi còn được dùng để phòng và chống một số bệnh thông thường.

Bài 4. Bổ thận sinh tinh

Thành phần:

- Thịt gà 200g

- Thịt chim sẻ 150g

- Tỏi củ 50g

- Rượu gạo 35-40 độ: 25 ml

- Gia vị tùy ý ( tiêu, sả… vừa đủ)

Cách làm: Thịt gà, thịt chim chặt nhỏ, tỏi thái mỏng, tất cả cho vào nồi, trộn đều, ủ khoảng 10 phút, hấp cách thuỷ, ăn ngày một lần.

Lưu ý: Không dùng cho người thể tạng nhiệt, nóng sốt hoặc đang bị các chứng viêm nhiễm đang phát triển.

Bài 5. Chữa áp huyết hấp, hay chóng mặt

Thành phần: - Thịt gà 300g

- Tỏi củ 30g

- Gừng 6 - 10g

- Gia vị tùy ý ( tiêu, sả… vừa đủ).

Cách làm: Thịt gà thái nhỏ, tỏi thái mỏng, gừng thái mỏng, tất cả cho vào nồi, trộn đều, hấp cách thuỷ, ăn ngày một lần.

Lưu ý: Không dùng cho người thể tạng nhiệt, nóng sốt hoặc đang bị các chứng viêm nhiễm đang phát triển.

Bài 6. Chữa đau răng

Thành phần:

- Tỏi 2 tép (khoảng 4- 6g)

- Nước ấm vừa đủ

Cách làm: Tỏi giả nát, trộn với một chút nước ấm; đợi khoảng 10 phút sau, dùng một que tăm tẩm dịch tỏi thấm đều chung quanh chỗ đau, ngày một lần đến khi khỏi.

Bài 7. Chữa mụn cóc

Thành phần: Tỏi 2-3 tép (khoảng 5-7g)

Cách làm: Giã nát tép tỏi, dán gọn vào chỗ bị chai, dùng băng keo y tế dán lại và để qua đêm, ngày làm một lần.

Bài 8. Rửa vết thương, vết lở loét

Thành phần:

- Tỏi củ 10 tép (khoảng 18- 20 g)

- Nước 40 ml

- Cồn 75 độ

Cách làm: Tỏi giã (xay) nhuyễn, cho nước vào đun sôi nhỏ lửa khoảng 5 phút lọc lấy nước cho vào lọ sạch đã tiệt trùng, thêm cồn 75 độ (100 ml dịch tỏi cho vào 2 ml cồn 75 độ), ta được dịch tỏi. Khi rửa vết thương thì pha loãng 1 phần dịch tỏi với 10 phần nước cất để rửa vết thương.

Bài 9. Chữa chai chân

Thành phần:

- Tỏi 3-5 tép (khoảng 6-8g)

- Hành ½ củ (khoảng 7-10g)

Cách làm: Tỏi và hành giã nát, trộn đều đắp vào vùng chai chân, dùng băng keo y tế dán lại, để qua đêm, ngày làm một lần, đến khi hết chai chân.

Bài 10. Thuốc giúp đẹp da, ngăn ngừa lão hoá

Thành phần:

- Tỏi 6-7 tép (khoảng 10-12g)

- Mật ong 40ml.

Cách làm: Tỏi bóc vỏ xay mịn, ngâm vào mật ong, để trong bóng tối, thời gian 2-3 tháng, cách dùng trước khi đi ngủ, dùng hỗn hợp này thoa lên mặt da, thư giãn 25- 30 phút, sau đó rửa sạch mặt với nước ấm hoặc nước mát cho sạch và lau khô nhẹ nhàng.

2. Lưu ý khi dùng tỏi

Trong củ tỏi các hoạt chất chỉ được hoạt hóa khi củ tỏi được đập dập, nghiền nát hoặc nhai và sẽ bị bất hoạt ở nhiệt độ cao. Do đó, khi sử dụng tỏi với mục đích y học, không nên để nguyên củ mà cần nhai hoặc nghiền nát và nên ăn sống vì tỏi nấu chín sẽ bị giảm tác dụng.

Khi ăn một số lượng lớn tỏi tươi, nhất là vào lúc đói có thể gây cảm giác khó chịu, đầy chướng bụng, buồn nôn, ỉa chảy và rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột.

Đắp tỏi tươi có thể gây cảm giác rát bỏng, viêm da và nổi bọng nước tại chỗ, nên khi dùng phải cẩn thận, nếu có bọng nước thì dừng đắp.

