Người trẻ hút thuốc lá, tăng nguy cơ mắc COVID-19

Thứ Bảy, ngày 29/08/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ mới đây nhấn mạnh thêm rằng, những người trẻ tuổi sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử đối mặt với nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn.

Hút thuốc lá làm tăng 7 lần nguy cơ mắc COVID-19

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử thì nguy cơ COVID-19 cao gấp 5 lần. Những người trẻ tuổi vừa hút thuốc lá điện tử vừa hút thuốc lá thông thường có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn gấp 7 lần.

Phát hiện này được công bố mới đây trên tạp chí Sức khỏe Vị thành niên, đã thúc đẩy các nhà lập pháp ở Hoa Kỳ yêu cầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) xóa sổ thuốc lá điện tử trên thị trường cho đến khi cuộc khủng hoảng COVID-19 kết thúc.

Đây thực sự là những con số đáng báo động. “Tôi muốn mọi người nhận ra rằng thuốc lá điện tử không an toàn, mà có những tác hại thực sự, đáng kể và nghiêm trọng”. Tác giả Bonnie Halpern-Felsher, Giáo sư nhi khoa tại Đại học Stanford ở California, Hoa Kỳ, cho biết.

Các nhà khoa học đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến. Hơn 4.300 thanh thiếu niên Hoa Kỳ (từ 13 - 24 tuổi) đã hoàn thành cuộc khảo sát vào đầu tháng 5 vừa qua. Một nửa cho biết họ đã sử dụng thuốc lá điện tử. Được biết, nghiên cứu này được thực hiện sau khi một nghiên cứu của Trung Quốc cho thấy những người hút thuốc bị nhiễm COVID-19 nặng hơn và phải nhập viện thường xuyên hơn.

Các nhà khoa học nhận thấy, những người dùng thuốc lá điện tử và hút thuốc lá thường có nguy cơ có các triệu chứng COVID-19, bao gồm ho, sốt, mệt mỏi và khó thở cao gấp 5 lần so với những người không bao giờ hút thuốc. Những người trẻ tuổi sử dụng cả thuốc lá điện tử và thuốc lá điếu có nguy cơ được xét nghiệm COVID-19 cao hơn 9 lần so với những người không sử dụng và những người mới đây có sử dụng thuốc lá điện tử có nguy cơ cần xét nghiệm COVID-19 cao hơn gần 3 lần.

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc covid-19.

Đi tìm nguyên nhân…

Mặc dù nghiên cứu không được thiết kế để tìm hiểu về mối quan hệ nhân quả, nhưng Tiến sĩ Halpern-Felsher cho biết, có một số lý do sinh học thuyết phục mà người hút thuốc có thể dễ bị nhiễm COVID-19 hơn. Đó là, thuốc lá điện tử có thể ảnh hưởng đến phổi và hệ miễn dịch. Thêm vào đó, có một con đường mà SARS-CoV-2 dựa vào để xâm nhập các tế bào, và thuốc lá điện tử có thể làm cho con đường này trở nên khả dụng hơn.

Bên cạnh đó, khả năng thanh thiếu niên dùng chung thuốc lá điện tử sẽ cao hơn. Nếu một người bị nhiễm bệnh, người tiếp theo sử dụng thiết bị có thể hít phải các hạt virus vào sâu trong phổi của họ. Hơi thở ra cũng có thể chứa virus và có khả năng lây nhiễm cho những người xung quanh.

Thuốc lá giết chết hơn 8 triệu người trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong dù không hút thuốc nhưng tiếp xúc với khói thuốc một cách thụ động.

Hút thuốc lá đã được biết đến là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp. Theo đánh giá của Hội đồng Các chuyên gia y tế công cộng của WHO cũng cho thấy, những người hút thuốc có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe do COVID-19 cao hơn so với những người không hút thuốc.

COVID-19 là một bệnh truyền nhiễm chủ yếu tấn công phổi. Hút thuốc lá làm suy yếu chức năng phổi khiến cơ thể khó chống SARS-CoV-2 và các bệnh khác. Hút thuốc lá cũng là yếu tố nguy cơ chính đối với các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp và đái tháo đường, khiến những người mắc các bệnh này có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn khi bị nhiễm COVID-19. Các nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc khi mắc COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong cao hơn.

Theo Tiến sĩ Michael Grosso, Giám đốc Y tế và Chủ nhiệm khoa Nhi tại Bệnh viện Huntington ở Huntington, N.Y., các sản phẩm thuốc lá có thể làm tăng tỷ lệ nhiễm bệnh bằng cách làm tổn thương biểu mô hô hấp (niêm mạc phổi). Những người trẻ tuổi sử dụng thuốc lá điện tử có nguy cơ nhiễm COVID-19 thể nặng và gặp biến chứng rất cao. Kết quả nghiên cứu này sẽ cảnh báo các bác sĩ đa khoa rằng một số bệnh nhân nhất định có thể có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Và giải pháp

Patricia Folan, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Thuốc lá tại Northwell Health, ở Great Neck, N.Y., cho biết, những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khuyến khích thanh niên ngừng hút thuốc lá và/hoặc dùng thuốc lá điện tử. Đối với những người trẻ đã nghiện, không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được sự trợ giúp từ việc cai nghiện. Nhưng hiện đã có các đường dây nóng và các chương trình phù hợp với những người trẻ tuổi nhằm giúp các đối tượng này cai nghiện thuốc lá…

Các liệu pháp thay thế nicotin, như kẹo cao su và miếng dán được thiết kế để giúp người hút thuốc bỏ thuốc lá. WHO cũng khuyến cáo người hút thuốc nên bắt đầu thực hiện ngay các bước để bỏ thuốc bằng cách sử dụng các phương pháp đã được chứng minh, như tư vấn bỏ thuốc qua số điện thoại miễn phí; chương trình nhắn tin giúp bỏ thuốc qua điện thoại di động và liệu pháp thay thế nicotin…

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-tre-hut-thuoc-la-tang-nguy-co-mac-covid-19-n178948.htmlNguồn: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-tre-hut-thuoc-la-tang-nguy-co-mac-covid-19-n178948.html