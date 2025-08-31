Người phụ nữ thường xuyên uống món canh "đại bổ", bất ngờ tử vong vì xuất huyết não

Ngày 22/8, truyền thông Trung Quốc đưa tin về trường hợp một phụ nữ 47 tuổi, người có sở thích đặc biệt với các loại canh như canh gà, canh cá và các món canh bổ dưỡng. Đáng tiếc, bà đã đột ngột bị xuất huyết não và qua đời, gây chấn động cho nhiều người. Các bác sĩ cảnh báo rằng, mặc dù canh được coi là món ăn bổ dưỡng, nhưng việc ăn quá mức có thể dẫn đến những hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí trở thành "canh rước bệnh".

Theo đó, vào một buổi rạng sáng, người phụ nữ này bất ngờ đau đầu dữ dội kèm theo chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, đứng không vững. Cơn đau kéo dài hơn 2 tiếng không thuyên giảm, khiến gia đình phải đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ xác nhận bà bị xuất huyết tiểu não và dù được tích cực cứu chữa, bà vẫn không qua khỏi.

Uống canh hầm sai cách có thể gây nguy hiểm.

Các chuyên gia y tế cho biết, không phải loại canh nào cũng có thể “bổ”. Đặc biệt, có hai loại canh cần hết sức thận trọng:

- Canh quá giàu đạm, nhiều thịt thường nấu từ gà già, xương heo, xương gà, thịt nạc, bồ câu, táo tàu… Nếu ăn quá nhiều, người có bệnh nền hoặc nhóm “tam cao” (cao huyết áp, cao đường huyết, cao mỡ máu) sẽ rất dễ gặp biến chứng.

- Canh để qua đêm, đặc biệt là canh cá, canh hải sản. Khi để qua đêm, cá và hải sản sẽ sinh ra protein phân giải, gây hại gan và thận nếu ăn thường xuyên.

Không chỉ vậy, thói quen uống canh quá nóng cũng cực kỳ nguy hiểm. Bác sĩ giải thích rằng, khi nhiệt độ canh vượt 65°C, việc uống vội có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản. Một hai lần thì cơ thể còn chịu được, nhưng nếu liên tục bị bỏng nhiệt, các tế bào bất thường sẽ sinh sôi ngày càng nhiều, từ đó dẫn đến ung thư thực quản.

Ngoài ra, thời gian ninh canh quá lâu cũng tiềm ẩn rủi ro. “Canh hầm càng lâu, hàm lượng nitrit càng cao. Nếu để quá 4 tiếng, nitrit trong canh sẽ bắt đầu tăng dần, sau 6 tiếng thậm chí có thể xuất hiện chất gây ung thư tiềm ẩn - nitrosamine”, bác sĩ nhấn mạnh.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, trong canh hầm thường tồn tại nhiều purin, chất béo và cholesterol. Khi bị đun nóng trong thời gian dài, những chất này sẽ hòa tan vào nước canh. Nếu uống quá nhiều, cơ thể dễ đối mặt với hàng loạt nguy cơ:

- Tăng acid uric máu, dẫn đến gout.

- Máu đặc, tuần hoàn kém, làm tăng nguy cơ huyết khối.

- Gan thận phải làm việc quá tải, lâu dài gây tổn thương chức năng chuyển hóa.

Chính vì vậy, các bác sĩ khuyến nghị mọi người nên ăn canh điều độ, không nên xem canh bổ là “thần dược” mà lạm dụng.