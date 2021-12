Người nhiễm Omicron có thể tăng khả năng miễn dịch trước biến thể Delta

Thứ Năm, ngày 30/12/2021 14:31 PM (GMT+7)

Trong một nghiên cứu của các nhà khoa học Nam Phi, những người mắc biến thể Omicron phần lớn đã được tiêm phòng cũng nâng cao miễn dịch trước biến thể Delta.

Một nghiên cứu nhỏ của các nhà khoa học Nam Phi phát hiện ra rằng, kháng thể tạo ra ở những người mắc biến thể Omicron, phần lớn đã được tiêm phòng vaccine, có thể nâng cao miễn dịch trước biến thể Delta.

Nghiên cứu tiến hành trên 15 người mắc biến thể Omicron cho thấy những người mắc biến thể Omicron củng cố hệ miễn dịch hơn trước biến thể Delta. Các nhà khoa học đã lấy mẫu thử để kiểm tra khả năng trung hòa biến thể Omicron và Delta 14 ngày sau.

2 trường hợp đã bị loại trừ ra khỏi nghiên cứu do thiếu khả năng trung hòa biến thể Omicron.

Theo các nhà khoa học, 13 trường hợp còn lại đã tăng gấp 14 lần khả năng trung hòa biến thể Omicron, và tăng gấp 4,4 lần khả năng trung hòa biến thể Delta.

Do đó, việc nâng cao khả năng trung hòa biến thể Delta có thể phần nào nhờ vào kháng thể trung hòa biến thể Omicron.

Tiêm phòng vaccine giúp kích hoạt hệ miễn dịch ngăn ngừa COVID-19, bảo vệ khỏi nguy cơ nhập viện và tử vong.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh, 11/13 người mắc biến thể Omicron trong khảo sát đã được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19, một số người trước đây từng mắc COVID-19 chủng khác.

Do đó, GS. Alex Sigal tại Viện nghiên cứu sức khỏe châu Phi chỉ ra tầm quan trọng của vaccine trong việc nâng cao miễn dịch chống lại các biến thể virus.

Việc cơ thể nâng cao miễn dịch trước biến thể Delta có thể là do hiệu quả chéo của kháng thể chống lại biến thể Omicron do cơ thể sản sinh ra, hoặc có thể do cơ thể kích hoạt phản ứng miễn dịch sau khi từng mắc hoặc do miễn dịch tạo ra do vaccine.

"Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng ở nhiều người, đặc biệt là ở những người đã tiêm phòng vaccine COVID-19 cũng nâng cao miễn dịch sản sinh ra kháng thể chống lại biến thể Delta", GS. Alex Signal nói.

Biến thể Omicron lần đầu tiên phát hiện tại Nam Phi vào tháng 11/2021 và kể từ đó đã lây lan toàn thế giới, gây ra nguy cơ quá tải bệnh viện và buộc nhiều chuyến bay phải hủy bỏ.

Hai nghiên cứu của Anh quốc cho thấy những người nhiễm biến thể Omicron có nguy cơ nhập viện thấp hơn 70% so với người nhiễm biến thể Delta.

Các nhà khoa học và các chuyên gia y tế đã tỏ ra thận trọng hơn trong báo cáo về các triệu chứng nhẹ hơn của biến thể Omicron.

Hiện chưa rõ ràng về các bằng chứng triệu chứng nhẹ hơn và ít ca biến chứng nguy hiểm hơn do biến thể Omicron là do đặc tính của biến thể này hay do người dân có miễn dịch cao hơn nhờ đã được tiêm phòng COVID-19 đại trà hay do miễn dịch có được do từng mắc COVID-19 trước đó.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-nhiem-omicron-co-the-tang-kha-nang-mien-dich-truoc-bien-the-delt...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-nhiem-omicron-co-the-tang-kha-nang-mien-dich-truoc-bien-the-delta-169211229164940935.htm