Tai nạn bất ngờ vì bắt chước cảnh nóng trong phim

Nam thanh niên 25 tuổi và bạn gái bắt chước cách quan hệ mạnh bạo trong "phim đen". Thật đáng tiếc vì đang ân ái thì người nam dương vật bị gãy, đứt niệu đạo.

Theo bác sĩ Hiệp, đây là các tổn thương rất nặng, vừa ảnh hưởng đến khả năng cương dương, vừa ảnh hưởng đến khả năng tiểu tiện. Bệnh nhân được phẫu thuật xử trí các tổn thương, song bác sĩ cho biết sẽ mất khá nhiều thời gian để hồi phục khả năng tình dục như ban đầu.

Tại cơ sở y tế này thời gian vừa qua cũng tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn phòng the.

Phải kế đến như: Kẹt bao cao su trong vùng kín, gãy dương vật, đứt dây hãm bao quy đầu... Nguyên nhân chủ yếu là do bệnh nhân thiếu kiến thức tình dục an toàn, quan hệ quá mạnh bạo hoặc thử đổi gió với tư thế lạ.

Ảnh minh họa.

Quan hệ tình dục sai tư thế là nhóm nguy cơ hàng đầu gây tổn thương "cậu nhỏ" do cánh mày râu thường vội vã đưa "cậu nhỏ" trượt ra ngoài âm đạo, va chạm vào những vùng cứng như vùng hông, xương ụ ngồi, vùng mu của bạn tình khiến dương vật gập góc, thương tổn niệu đạo gây khó khăn trong quá trình điều trị.

Khi có dấu hiệu gãy dương vật, nam giới không nên ngại ngùng, chần chừ mà cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để can thiệp điều trị kịp thời nhằm giúp "cậu nhỏ" tránh những biến chứng, gây khó khăn cho việc xử lý và để lại những hậu quả sau này.

Các bác sĩ khuyến cáo, quan hệ tình dục sai tư thế là nhóm nguy cơ hàng đầu gây tổn thương “cậu nhỏ” - một trong các tai nạn phòng the thường gặp.

Trong đó, nguyên nhân thường là do các quý ông vội đưa “cậu nhỏ” trượt ra ngoài âm đạo, va chạm vào những vùng cứng như hông, xương ụ ngồi, vùng mu. Từ đó, khiến dương vật gập góc, thương tổn niệu đạo, rất khó khăn trong quá trình điều trị.

Do đó, các quý ông cần tránh những tư thế lạ hoặc hành động không đảm bảo an toàn, dễ dẫn đến tai nạn. Khi có dấu hiệu gãy dương vật, nam giới không nên ngại ngùng, chần chừ mà cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để can thiệp điều trị kịp thời. Qua đó, giúp “cậu nhỏ” tránh những biến chứng, gây khó khăn cho việc xử trí và để lại những hậu quả sau này.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyến cáo, các bạn trẻ cần có kiến thức tình dục an toàn. Tránh các hành vi quá kích thích khi làm chuyện ấy hay quan hệ quá mạnh, sai tư thế.

