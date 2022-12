Người đàn ông ở Hà Nội đột ngột ngừng tim khi đang chơi thể thao có thói quen thường xuyên làm việc này!

ANTĐ đưa tin, vừa qua các bác sĩ BV Đại học Y Hà Nội cho biết đã tiếp nhận cấp cứu kịp thời một trường hợp bị ngừng tim đột ngột trong khi đang chơi thể thao.

Bệnh nhân là nam giới, 56 tuổi, có tiền sử khỏe mạnh, thường xuyên hút thuốc lá. Khi đang chơi bóng chuyền cùng đồng đội ở gần Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ông này đột ngột kêu đau ngực và gục xuống.

Ảnh minh họa

Anh may mắn được người chơi cùng phát hiện và đưa ngay vào khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thời điểm vào viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, ngừng tim nhưng rất may là quãng thời gian ngừng tim chưa lâu do khoảng cách từ địa điểm bệnh nhân gục xuống đến bệnh viện khá gần.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã triển khai nhóm hồi sinh tim phổi chất lượng cao, thực hiện ép tim, sốc điện, đặt ống nội khí quản, dùng thuốc chống loạn nhịp cho bệnh nhân.

Sau 15 phút, bệnh nhân có mạch trở lại và nhịp tự thở. Bệnh nhân được đánh giá huyết động, ghi điện tim, siêu âm tim cấp tại giường. Kết quả cho thấy đây là trường hợp điển hình bị nhồi máu cơ tim cấp.

Các bác sĩ tim mạch đã hội chẩn khẩn cấp, thống nhất chỉ định can thiệp mạch vành cấp cứu cho bệnh nhân. Sau 20 phút, bệnh nhân được lên phòng can thiệp mạch. Thủ phạm gây ra ngừng tuần hoàn là huyết khối gây tắc động mạch vành trái LAD được tái thông.

Sau can thiệp 2 ngày, ý thức bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi phục và hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể nói chuyện bình thường.

Theo các bác sĩ, trường hợp này được cứu sống trong tích tắc do nhiều yếu tố, trong đó, cấp cứu ngoại viện là điều quan trọng đầu tiên. Việc phát hiện kịp thời, tiến hành ép tim không chỉ mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân mà còn giúp cho não của bệnh nhân được tưới máu dù với lưu lượng tối thiểu.

Thực tế, nếu chỉ 5 phút không được ép tim, hầu như não của bệnh nhân tổn thương không hồi phục.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và loại bỏ những nguy cơ bệnh tật tiềm tàng trong cơ thể. Đặc biệt thời tiết lạnh, nguy cơ dẫn đến đột quỵ rất cao nên người dân cần giữ ấm cơ thể, nhất là người cao tuổi.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-ong-o-ha-noi-dot-ngot-ngung-tim-khi-dang-choi-the-th...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-ong-o-ha-noi-dot-ngot-ngung-tim-khi-dang-choi-the-thao-co-thoi-quen-thuong-xuyen-lam-viec-nay-17222122314471732.htm