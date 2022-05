Người đàn ông ở Hà Nội bị ngừng tim vì thói quen “chết người”

Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc đến 20 năm. Mỗi ngày hút hết một bao thuốc.

Bệnh viện Thanh Nhàn vừa cấp cứu cho một người đàn ông 34 tuổi, Hà Nội trong tình trạng nhồi máu cơ tim do tắc động mạch vành, sốc tim, tim không co bóp được.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân khi đang leo cầu thang bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực rồi ngã gục xuống đất. Điều may mắn là bệnh nhân được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Bệnh nhân trước đây hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng lại bị nghiện thuốc nặng. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc đến 20 năm. Hiện tại, bệnh nhân hút hết một bao thuốc mỗi ngày.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng chẩn đoán tình trạng và chuyển sang phòng cấp cứu để can thiệp.

Theo BS Nguyễn Ngọc Quân, Khoa cấp cứu Nội Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn, trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân có biểu hiện ngừng tim nhưng đã được sốc điện thành công. Sau ca cấp cứu, hiện bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn.

Cũng theo BS Quân, mặc dù tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, nhưng vì đã phải đặt stent nên sẽ được kiểm soát bằng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu, mỡ máu và các loại thuốc hỗ trợ tim mạch trong vòng một năm.

Trên thực tế, trường hợp nhồi máu cơ tim ở người trẻ tuổi trên nền nghiện thuốc lá là không hiếm.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó, hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động.

Hút thuốc lá cũng là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp.

Bên cạnh tác hại về sức khỏe, sử dụng thuốc lá còn gây tổn thất về kinh tế đối với các cá nhân, gia đình và xã hội. Các tổn thất này bao gồm chi tiêu cho hút thuốc, chi phí cho khám, điều trị bệnh liên quan đến hút thuốc, giảm sút/mất khả năng lao động vì ốm đau và tử vong sớm.

Vì vậy, ngành y tế kêu gọi những người hút thuốc bỏ thuốc lá; không hút thuốc, cai thuốc lá sớm để giảm bớt gánh nặng bệnh không lây nhiễm mà hiện vẫn chiếm tới hơn 70% gánh nặng bệnh tật và tử vong tại Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường trong lành cho mỗi người, cho từng gia đình và toàn xã hội.

