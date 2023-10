Người đàn ông 33 tuổi mắc bệnh ngoài da, mặt sưng tấy, nguyên nhân là do thói quen nhiều người mắc

Zhang Xuejun, bác sĩ trưởng khoa Da liễu của Bệnh viện Đại học Y An Huy (Trung Quốc) cho biết, quầng đỏ là một bệnh phổ biến trong da liễu, và quầng trên mặt thường liên quan đến việc ngoáy mũi, ngoáy tai. Bắp chân cũng là nơi thường gặp của bệnh quầng, trong đó việc chọc vào các đường nối giữa các ngón chân là nguyên nhân phổ biến nhất. Các bệnh hệ thống bao gồm bệnh tiểu đường cũng là yếu tố ảnh hưởng đến bệnh viêm quầng.

Người đàn ông 33 tuổi cho biết, ban đầu mũi anh chỉ sưng, khi chạm vào các hạch bạch huyết cũng sưng tấy, anh đến bệnh viện khám thì bị chẩn đoán nhầm là viêm amidan.

Ngày hôm sau, toàn bộ khuôn mặt của anh sưng tấy đến mức không thể mở mắt và đau đớn rõ rệt nên vội vàng đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là bệnh viêm quầng.

Ngoáy mũi lâu ngày gây tổn thương niêm mạc, táo bón thường xuyên, áp lực quá mức khiến chất độc không thể đào thải ra ngoài, gây nhiễm trùng. Sau đó, anh đã điều trị bằng phương pháp kết hợp Đông y với Tây y, làm theo hướng dẫn của bác sĩ, sau 7 ngày vết sưng tấy giảm dần và cơ bản đã khỏi, trên mặt chỉ còn một số vết đỏ nhẹ.

Jiang Nan, bác sĩ tại Khoa Y học Cổ truyền bệnh viện Đại học Y An Huy (Trung Quốc), cho biết: "Essipelas, hay còn gọi là bệnh viêm quầng, là một bệnh nhiễm trùng da cấp tính do liên cầu tan máu gây ra. Essipelas thường xảy ra do những vết thương nhỏ không được coi trọng, dẫn đến vi khuẩn xâm nhập". Bác sĩ cho biết, ngoáy mũi dễ gây tổn thương niêm mạc mũi, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, gây viêm quầng.

Bên cạnh đó, Essipelas thường phổ biến vào mùa xuân và mùa thu, và có thể xảy ra ở bất kỳ bộ phận nào. Nó thường xuất hiện ở bắp chân, mặt, da đầu,... Thông thường sau vài ngày, phát ban không còn lan rộng và bắt đầu mờ dần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nặng, viêm thận, viêm cơ tim,… cũng có thể xảy ra do sự lây lan của vi khuẩn và tác động của chất độc.

Để điều trị bệnh viêm quầng, chủ yếu dùng kháng sinh, ít nhất là 2 tuần. Và bệnh viêm quầng phải được điều trị triệt để, nếu không rất dễ tái phát. Mọi người cần tránh và điều chỉnh thói quen ngoáy mũi có thể ngăn ngừa bệnh viêm quầng trên mặt. Tích cực phòng ngừa và điều trị bệnh nấm bàn chân có thể ngăn ngừa bệnh viêm quầng ở bắp chân một cách hiệu quả

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]