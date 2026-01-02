Ngừng tim khi chơi cầu lông

Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày 2/1 thông tin vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp ngừng tim ngoại viện do viêm cơ tim tối cấp cho bệnh nhân nam 32 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ phường Bình Trưng, TP HCM.

Bệnh viện cho biết người bệnh vốn có lối sống khỏe mạnh, không hút thuốc lá, thường xuyên tập thể thao hai giờ/ngày và chưa từng ghi nhận bệnh lý tim mạch. Sáng 20/12, như thường lệ, anh cùng vài đồng nghiệp chơi cầu lông tại sân tập ở phường An Khánh. Sau khoảng 30 phút, bệnh nhân bỗng hồi hộp, choáng váng, khó thở, đau dữ dội ở vùng ngực và mất ý thức nhanh chóng.

Bệnh nhân phục hồi tốt sau 7 ngày nằm viện. Ảnh: BVCC

Anh được đưa ngay tới bệnh viện gần nhất trong tình trạng mất ý thức, ngưng tuần hoàn. Bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn nhịp thất, được hồi sinh tim phổi và kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau 15 phút, anh được chuyển đến khoa Cấp cứu bệnh viện để hồi sức và can thiệp V-A ECMO (oxy hóa máu màng ngoài cơ thể phương thức động - tĩnh mạch).

Sau khi bệnh nhân ổn định tuần hoàn, các bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính toàn thân để loại trừ các nguyên nhân đột tử do tim thường gặp như nhồi máu cơ tim cấp, thuyên tắc động mạch phổi hay bệnh lý cấp tính động mạch chủ.

Chỉ trong vòng 48 giờ hồi sức sau ngừng tim chuyên sâu bằng V-A ECMO, kiểm soát thân nhiệt, sử dụng corticosteroid liều cao vì nghi ngờ viêm cơ tim cấp do virua và lọc máu liên tục, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, không còn rối loạn nhịp thất, chức năng tim hồi phục và ngừng V-A ECMO. Sau 7 ngày nhập viện, tình trạng chức năng bệnh nhân gần như ổn định hoàn toàn.

Hình cộng hưởng từ bệnh nhân ghi nhận nhiều tín hiệu viêm cơ tim (mũi tên màu trắng). Ảnh: BVCC

THS. BS Võ Văn Trắng, khoa Hồi sức tim mạch, bác sĩ điều trị chính, cho biết: "Viêm cơ tim cấp do virus thường xuất hiện nhiều trong các tháng khí hậu trở lạnh hay mùa mưa tại Việt Nam, với triệu chứng thường gặp giống như cảm cúm, viêm dạ dày - ruột... khiến người bệnh, nhất là người trẻ, thường chủ quan. Ngoài các triệu chứng hô hấp hay tiêu hóa, người bệnh viêm cơ tim cấp cũng có triệu chứng tim mạch như đau ngực (>80% người bệnh), khó thở (20% - 50% người bệnh), hồi hộp... ".

BS Trắng cho biết, một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân viêm cơ tim cấp có thể diễn tiến thành thể tối cấp, kèm theo rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp do suy giảm sức co bóp của cơ tim, thậm chí dẫn tới đột tử nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Tuy nhiên, đa số các trường hợp viêm cơ tim tối cấp có khả năng hồi phục nhanh trong vòng khoảng một tuần nếu được can thiệp hỗ trợ tuần hoàn cơ học đúng lúc và phù hợp.