Nghiên cứu của Mỹ: Ăn loại trái cây này có thể giảm 40% cholesterol xấu trong 1 tháng

Loại quả rẻ tiền này có rất nhiều công dụng cực kỳ tốt sức khỏe không chỉ riêng việc giảm cholesterol xấu.

Táo là loại trái cây quen thuộc với mọi người. Nó rất giàu polyphenol, vitamin, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Hơn nữa, táo không chứa nhiều calo, tạo cảm giác no, đáp ứng nhu cầu ăn ngọt trong quá trình ăn kiêng. Tuy nhiên, nó còn có thể làm giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch hiệu quả, hiệu quả rõ rệt trong vòng 1 tháng.

Những nghiên cứu cho thấy táo giúp làm giảm cholesterol xấu

Đại học bang Ohio, Mỹ đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trên 51 người trưởng thành khỏe mạnh trong độ tuổi từ 40 đến 60 tuổi và được chia thành 3 nhóm khác nhau. Nhóm thứ 1 ăn 1 quả táo mỗi ngày, nhóm thứ 2 ăn thực phẩm bổ sung dinh dưỡng có chứa polyphenol chiết xuất từ ​​táo, nhóm thứ 3 dùng giả dược. Tất cả đều thực hiện trong vòng 1 tháng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm 1 giảm được 40% lượng cholesterol xấu, hiệu quả hơn nhóm thứ 2 ăn thực phẩm bổ sung, trong khi nhóm dùng giả dược không có thay đổi gì.

Khi cholesterol xấu tích tụ trong cơ thể quá nhiều, nó sẽ bám vào thành mạch máu, gây xơ cứng động mạch, từ đó dẫn đến các bệnh tim mạch khác nhau. Cholesterol xấu phản ứng với các gốc tự do sẽ tạo ra phản ứng viêm gây tổn thương các mô cơ thể.

Robert Deswoster, giáo sư dinh dưỡng đứng đầu nghiên cứu trên cho biết:“Thông qua thí nghiệm cho thấy, táo có tác dụng giảm cholesterol xấu hiệu quả hơn so với các chất chống oxy hóa như trà xanh, chiết xuất táo, nghệ”.

Theo một nghiên cứu lâm sàng được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Công nghệ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm Nhật Bản: “Ăn 1,5 - 2 quả táo mỗi ngày trong 3 tuần liên tiếp sẽ giảm mức triglyceride trong máu trung bình 21%. Nếu một người nào có hàm lượng chất béo trong cơ thể cao, tác dụng này càng rõ ràng hơn”.

Bác sĩ Huang Ruiren tại khoa Nội của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan từng có một nghiên cứu trên tạp chí "Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics" liên quan tới vấn đề này. Theo đó, ông tiến hành một nghiên cứu trên 160 phụ nữ sau mãn kinh, 1 nửa trong số đó ăn 75g táo mỗi ngày trong 6 tháng liên tục đã giảm 13% tổng lượng cholesterol và giảm 24% cholesterol lipoprotein mật độ thấp. Điều này giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Bác sĩ người Nhật Bản Shirasawa Takuji tin rằng, chất pectin trong táo là một loại chất xơ hòa tan trong nước, có thể cản trở quá trình hấp thụ cholesterol của đường ruột, ức chế sự gia tăng nhanh chóng lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu về thực phẩm làm đẹp và sức khỏe người Nhật Miwako Masuda cho rằng, hoạt tính của pectin trong táo tăng gấp 9 lần sau khi nấu chín. Vì vậy ăn táo sau khi chế biến có hiệu quả cao trong việc giảm cholesterol xấu, triglycerid và ức chế lượng đường trong máu.

Những công dụng khác của táo

- Táo là một nguồn cung cấp chất xơ và vitamin C. Nó cũng chứa chất chống oxy hóa như vitamin E và polyphenol, giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện.

- Táo giúp no lâu do chứa nhiều chất xơ và hàm lượng nước cao. Chất polyphenol trong táo có tác dụng chống béo phì, giảm huyết áp và nguy cơ đột quỵ.

- Táo chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp giảm cholesterol xấu.

- Ăn táo có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, vì nó có hàm lượng polyphenol cao.

- Loại chất xơ có trong táo giúp cải thiện lợi khuẩn trong đường ruột. Đó là lý do tại sao loại quả này được cho có tác dụng chống lại các bệnh mãn tính.

- Hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa của táo có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

- Táo chứa các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm, có thể điều chỉnh các phản ứng miễn dịch và chống lại bệnh hen suyễn.

