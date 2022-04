8 kiểu ăn uống có thể gây đau đầu, cần thay đổi ngay

Thứ Sáu, ngày 08/04/2022 11:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Để không bị cơn đau đầu hành hạ, bạn nên thực hiện những thói quen tốt, từ bỏ những thói quen xấu. Dưới đây là những thói quen ăn uống bạn nên tránh.

Đau đầu là triệu chứng lâm sàng thường gặp, gây mất tập trung và ảnh hưởng đến công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày. Để không bị cơn đau đầu làm phiền, bạn nên tránh những yếu tố ảnh hưởng, chẳng hạn như thiếu ngủ, stress, làm việc liên tục trong thời gian dài… Ngoài ra, chế độ ăn uống mất cân bằng cũng có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm chứng đau đầu.

Dưới đây là 8 thói quen ăn uống khiến bạn có nhiều khả năng bị đau đầu cũng như các mẹo để khắc phục.

Bỏ bữa

Bỏ bữa có thể dẫn đến đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và choáng váng. Ảnh minh họa.

Theo chuyên gia y tế Amy Goodson, khi bạn bỏ bữa, nó thường dẫn đến giảm lượng đường trong máu. Lượng đường trong máu thấp gây đau đầu cũng như khiến bạn cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và choáng váng.

Vị chuyên gia này đưa ra lời khuyên, bạn nên ăn các bữa ăn nhỏ và ăn nhẹ trong ngày để tránh tình trạng lượng đường trong máu thấp và đau đầu sau đó. Bất cứ thứ gì có chứa protein và carbohydrate giàu chất xơ sẽ giúp giữ cho lượng đường trong máu ổn định.

Không ăn protein trong các bữa ăn

Một trong những cách giúp đảm bảo lượng đường trong máu ổn định là lưu ý đến việc bổ sung protein vào các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ. Có thể tăng cường protein bằng cách cho bơ đậu phộng vào bánh mì nướng, ăn các loại hạt hoặc thêm sữa chua vào ngũ cốc.

Uống cà phê khi đói

Caffeine trong cà phê là một chất kích thích thần kinh trung ương nên có thể khiến mọi người bị đau đầu và cảm thấy bồn chồn nếu uống lúc đói. Ảnh minh họa.

Có nhiều loại đau đầu do caffeine gây ra. Có chứng đau đầu do uống quá nhiều cà phê hay chứng đau đầu do uống cà phê quá khuya.

Chuyên gia y tế Goodson cho hay: “Caffeine là một chất kích thích thần kinh trung ương nên có thể khiến mọi người bị đau đầu và cảm thấy bồn chồn nếu uống cà phê lúc đói. Khi lượng đường trong máu thấp do không ăn, caffeine thường có thể làm tăng tác dụng khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn và đau đầu dữ dội.

Để tránh đau đầu do caffein gây ra bạn chỉ nên uống cà phê khi đã tiêu thụ một bữa ăn cân bằng giàu chất xơ và protein.

Thường xuyên tiêu thụ đồ uống có cồn

Rượu vang đỏ, bia và các loại thức uống có cồn khác đều chứa hàm lượng tyramine cao. Đó là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta cảm thấy đau đầu dữ dội sau khi uống đồ uống có cồn.

Có hai loại đau đầu do đồ uống có cồn gây ra. Loại đầu tiên là cơn đau đầu điển hình thường diễn ra trong vài giờ (từ 30 phút đến 3 giờ). Loại còn lại là đau đầu kéo dài (DAIH) và nôn nao do tác dụng của rượu.

Ăn quá ít carbohydrate

Cơ thể hoạt động tốt nhất với sự cân bằng các chất dinh dưỡng. Nếu hạn chế tiêu thụ carbohydrate một cách quá mức có thể gây ra đau đầu.

Muốn tốt cho sức khỏe, bạn nên tăng cường bổ sung tinh bột làm từ ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Tất cả đều tuyệt vời cho sức khỏe tổng thể, tăng cường cảm giác no, ngăn chặn cơn đói và những cơn đau đầu kèm theo đó.

Ăn đồ lạnh

Ăn kem hoặc uống đồ lạnh khi cơ thể quá nóng, bạn cũng có thể bị đau nửa đầu do bị kích thích lạnh. Ảnh minh họa.

Nếu bạn ăn kem hoặc uống đồ lạnh khi cơ thể quá nóng do các bài tập thể dục hoặc nhiệt độ ngoài trời quá cao, bạn cũng có thể bị đau nửa đầu do bị kích thích lạnh, thường kéo dài từ 25-60 giây hoặc 1-2 phút.

Ăn mặn

Các loại thực phẩm chứa nhiều muối như nước xốt mì ống, các món muối thực phẩm để lên men (dưa muối, cà muối,…), phô mai chế biến sẵn,… có thể khiến đầu bạn đau như búa bổ. Những người ăn nhiều muối (khoảng 8.000mg mỗi ngày) bị đau đầu nhiều hơn tới 33% so với những người ăn 4.000mg muối mỗi ngày. (Để tham khảo, Hiệp hội Tim Mỹ khuyến nghị không ăn quá 1.5000 mg muối mỗi ngày để có được sức khỏe tối ưu).

Lý do, muối thừa làm tăng thể tích máu, khiến nó chiếm nhiều không gian hơn trong mạch máu. Các mạch máu giãn để chứa lượng máu thêm này có thể gây đau đầu.

Ăn quá nhiều đường

Ăn nhiều đồ ngọt có thể khiến bạn cảm thấy uể oải, nặng nề và đau đầu. Nguyên nhân là bánh kẹo có thể làm cho lượng đường trong máu tăng vọt và tụt xuống nhanh chóng, dẫn đến hạ đường huyết phản ứng hoặc đường huyết thấp sau ăn - có thể khiến bạn chóng mặt, choáng váng.

Giải pháp đơn giản là tránh thực phẩm có nhiều đường. Nếu điều đó là không thể, chuyên gia khuyên bạn tiêu thụ những thực phẩm đó đồng thời với một loại protein.

Theo các chuyên gia y tế, nếu muốn kiểm soát các cơn đau nửa đầu, bạn hãy cố gắng làm theo các quy tắc đơn giản sau:

- Uống đủ nước: Đau đầu do mất nước có thể xảy ra sau khi đổ mồ hôi nhiều hoặc do tiêu chảy, nôn mửa. Chúng có thể xuất hiện cùng với các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi và nhịp tim nhanh. Đừng quên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để đảm bảo cơ thể hoạt động hiệu quả.

- Đừng bỏ bữa: Thay vào đó, bạn có thể ăn các bữa ăn nhỏ 5-6 lần một ngày. Nó sẽ giúp bạn không bị đau đầu vì đói.

- Bổ sung vitamin và khoáng chất: Cơ thể thiếu hụt axit folic, magiê, sắt, đồng, vitamin D, B2, B6 và B12 có thể dẫn đến đau đầu nghiêm trọng. Để duy trì sự cân bằng giữa các yếu tố vĩ mô và vi lượng trong cơ thể, bạn có thể cân nhắc mua thêm một loại thực phẩm chức năng.

- Ăn nhiều trái cây, rau và các loại đậu: Chúng chứa các estrogen tự nhiên giúp vô hiệu hóa các tác động tiêu cực của estrogen mà cơ thể chúng ta tạo ra. Những thực phẩm này đặc biệt hữu ích cho những phụ nữ bị chứng đau nửa đầu trong kỳ kinh nguyệt.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/8-kieu-an-uong-co-the-gay-dau-dau-can-thay-doi-ngay-a545384.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/8-kieu-an-uong-co-the-gay-dau-dau-can-thay-doi-ngay-a545384.html