Nghỉ lễ năm nay mưa nắng thất thường, làm sao để trẻ không bị ốm khi đi chơi?

Mẹo chống say tàu xe cho trẻ khi đi du lịch Khi bị say tàu xe, trẻ thường có xu hướng buồn nôn, khó chịu và nôn nao trong người. Để giảm bớt tình trạng này, trước khi lên xe, các bậc cha mẹ nên chuẩn bị một quả cam, chanh hoặc quýt đem cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho trẻ ngửi trong lúc say xe. Việc làm này sẽ nhanh chóng cắt cảm giác cơn buồn nôn do say xe cho trẻ. Bên cạnh đó, nếu di chuyển quãng đường dài, bố mẹ nên thường xuyên nói chuyện với trẻ, gây cười hoặc hướng trẻ tập trung tới việc khác cũng là cách để giảm bớt tình trạng say xe.