Nếu là người hút thuốc, hãy cảnh giác ung thư phổi khi đau ở 3 bộ phận này

Chủ Nhật, ngày 17/05/2020 12:00 PM (GMT+7)

Hút thuốc gây ra rất nhiều căn bệnh nguy hiểm, nhất là ở phổi. Khi phổi có vấn đề, ngoài những cơn ho thường thấy, nó còn biểu hiện qua 3 bộ phận khác đi kèm.

Sự xuất hiện của khối u ác tính có liên quan nhiều đến thói quen xấu, đặc biệt là sau khi xuất hiện ở phổi, nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến 3 bộ phận này trên cơ thể trước tiên. Nếu những người thường xuyên hút thuốc, khi cảm thấy đau ở các khu vực này, hãy đặc biệt cảnh giác đến khối u ác tính ở phổi.

1. Tức ngực

Trong quá trình phát triển khối u ác tính phổi, khối lượng khối u sẽ tăng dần, các mô cục bộ sẽ bị nén và dây thần kinh sẽ bị kéo căng, điều này dẫn tới nhiều người sẽ cảm thấy đau nhức ở một số bộ phận trong cơ thể. Nếu người hút thuốc luôn cảm thấy tức ngực, đây có thể là triệu chứng của bệnh phổi. Bởi vì phổi nằm ở trong khoang ngực, khi khối u ác tính ngày càng tăng dần kích thước, các mô xung quanh bị nén và chức năng phổi sẽ bị suy giảm.

Ảnh: Yscmed

Tức ngực hay đau ngực thường có biểu hiện rất rõ ràng và người bệnh không nên xem nhẹ triệu chứng này. Tốt nhất không nên suy đoán và tự chẩn đoán bệnh. Nếu đó là một khối u ác tính, người bệnh cần phải bỏ thuốc lá, kịp thời điều trị để ngăn ngừa những biến chứng nghiêm trọng.

2. Đau lưng

Sự xuất hiện của khối u ác tính phổi có liên quan đến việc ô nhiễm, thường là bị tổn thương do phóng xạ và hút thuốc lá quá nhiều. Những người cảm thấy đau ở vị trí lưng dưới nhưng lại thường bỏ qua, cơn đau này là do ảnh hưởng của khối u. Thông thường, họ nghĩ rằng cơn đau ở lưng chủ yếu là do cột sống cổ hoặc đau đốt sống lưng gây ra.

Ảnh: Thepaper

Trên thực tế, sau khi xuất hiện khối u ác tính ở phổi, các dây thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vị trí lưng thường biểu hiện cơn đau nhiều nhất, không loại trừ rằng đó là một tín hiệu của bệnh ác tính ở phổi. Chỉ bằng cách làm rõ nguyên nhân thông qua kiểm tra chi tiết mới có thể kịp thời điều trị bệnh.

3. Đau vai

Đau vai là biểu hiện chính trong quá trình phát triển bệnh, đặc biệt là viêm khớp vai hoặc bệnh tim mạch vành. Tuy nhiên, nếu là người hút thuốc nhiều, ngoài đau tức ngực sẽ còn có triệu chứng đau vai và đó có thể là tín hiệu của khối u ác tính.

Ảnh: Zaobao

Đối với triệu chứng này, cần được phân biệt rõ ràng với những căn bệnh khác. Nếu đó là một khối u ác tính, nó cần được điều trị càng sớm càng tốt, nếu không khu vực lân cận sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đau ở nhiều bộ phận của cơ thể có liên quan đến sự phát triển của khối u ác tính, đặc biệt là những người hút thuốc rất dễ gây ra ung thư phổi. Khi các khối u ác tính ở phổi tiếp tục xấu đi, 3 khu vực quan trọng trên thường có triệu chứng đau nhức dữ dội. Trong trường hợp này, cần phải bỏ hút thuốc càng sớm càng tốt, đồng thời cần được điều trị đúng cách.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/neu-la-nguoi-hut-thuoc-hay-canh-giac-ung-thu-phoi-khi-dau-o-3-bo-phan-na...Nguồn: https://baogiaothong.vn/neu-la-nguoi-hut-thuoc-hay-canh-giac-ung-thu-phoi-khi-dau-o-3-bo-phan-nay-d465550.html