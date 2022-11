Nếu có 3 cảm giác khó chịu sau khi uống rượu, cơ thể đang nhắc nhở bạn nên bỏ rượu ngay lập tức

Ngoài việc làm tăng nguy cơ ung thư, uống rượu còn có thể mang lại một loạt tác hại cho cơ thể như làm não bị tổn thương, gây xơ hóa gan, làm tổn thương đường tiêu hóa và thay đổi sự cân bằng của hormone sinh dục.

Cơ thể có 3 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bỏ rượu

Sau khi uống, rượu vào cơ thể người, các chất phân hủy sẽ gây độc cho tế bào gan, có thể gây tổn thương gan và bệnh gan nhiễm mỡ do rượu.

Khi chất béo tiếp tục tích tụ trong gan sẽ gây ra viêm gan, sưng tấy tế bào gan, cuối cùng phát triển thành xơ gan, dẫn đến tăng nguy cơ ung thư gan.

Do đó, nếu cơ thể xuất hiện những bất thường sau đây, thì đó chính là cơ thể đang nhắc nhở bạn rằng đã đến lúc bỏ rượu:

1. Đau hạ sườn phải

Đau rõ vùng hạ sườn phải, có thể gan do rượu đã làm hoại tử tế bào gan tiến triển và viêm quanh gan.

2. Đầy bụng lâu ngày

Tình trạng chướng bụng lâu ngày nếu không liên quan đến các bệnh lý tiêu hóa có thể do gan lách to, xơ gan do rượu.

3. Giảm cảm giác thèm ăn

Chán ăn, một triệu chứng phổ biến của rối loạn tiêu hóa, cũng liên quan đến bệnh gan do rượu. Nếu cảm giác thèm ăn giảm đi sau khi uống rượu bia, kèm theo các triệu chứng như buồn nôn và nôn thì có nghĩa là gan đã bị tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chức năng của đường tiêu hóa.

3 thời kỳ uống rượu bia có hại nhất

Uống rượu bia rất bất lợi cho sức khỏe, nhất là trong 3 thời điểm này, nó sẽ gây hại cho cơ thể nhiều hơn.

Một bài báo đăng trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ) của các nhà nghiên cứu Úc và các nước khác đã chỉ ra rằng, những thay đổi năng động của não trong thời kỳ mang thai, cuối tuổi vị thành niên và tuổi già nhạy cảm nhất với độc tính thần kinh của rượu.

Nói cách khác, ở 3 giai đoạn này, uống rượu sẽ gây ra tác hại lớn nhất cho cơ thể. Nguyên nhân là do sự thay đổi của các mạch thần kinh trong 3 thời kỳ này là tương đối lớn:

Mang thai: một số lượng lớn các tế bào thần kinh của thai nhi được sản xuất, di chuyển và biệt hóa, và một số lượng lớn các tế bào trải qua quá trình apoptosis.

Cuối tuổi vị thành niên: tức là từ 15-19 tuổi, xuất hiện sự cắt bỏ liên kết và tăng sợi trục trong tế bào thần kinh.

Tuổi già: trên 65 tuổi, não “co” lại nhanh hơn và số lượng tế bào thần kinh, đuôi gai và khớp thần kinh giảm dần.

Nếu bạn gặp một số trường hợp không thể từ chối uống, thì đâu là cách để giảm thiểu tác hại của rượu đối với cơ thể?

1. Không uống khi bụng đói

Không nên uống khi bụng đói, trước khi uống có thể uống một ly sữa hoặc sữa chua, ăn vài lát bánh mì lót dạ để giảm kích thích của rượu lên niêm mạc dạ dày. Nếu uống nhiều có thể bổ sung vitamin B trước khi uống, có tác dụng bảo vệ gan .

2. Uống thêm nước lọc

Khi uống có thể uống thêm nước lọc để thúc đẩy quá trình đào thải chất cồn ra khỏi cơ thể và giảm gánh nặng cho gan. Khi uống bia, nếu cảm thấy muốn đi tiểu thì nên đi ngay, không nên nhịn.

3. Không pha đồ ​​uống với rượu

Không pha chung đồ uống khác với rượu, axit cacbonic trong đồ uống sẽ làm cho rượu hấp thụ nhanh hơn, làm rượu đi qua hàng rào máu não nhanh hơn.

4. Cố gắng chọn rượu có nồng độ cồn thấp

Cùng một tửu lượng, rượu nồng độ cao có hại cho gan hơn loại thấp. Và khi uống không nên uống thành ngụm lớn mà nên uống từng ngụm nhỏ, uống từng ngụm nhỏ không dễ say và bạn có thể kiểm soát được tửu lượng của mình .

Rượu thuộc nhóm chất gây ung thư, nếu uống càng nhiều thì nguy cơ ung thư càng cao. Vì vậy, những người không uống rượu có nguy cơ ung thư thấp hơn những người uống rượu. Bạn nên cắt giảm lượng rượu nạp vào cơ thể để giữ gìn sức khỏe.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/neu-co-3-cam-giac-kho-chiu-sau-khi-uong-ruou-co-the-dang-nhac-nho-ba...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/neu-co-3-cam-giac-kho-chiu-sau-khi-uong-ruou-co-the-dang-nhac-nho-ban-nen-bo-ruou-ngay-lap-tuc-1412838.ngn