Nắng nóng uống nước cam tuyệt đối tránh những sai lầm này

Thứ Ba, ngày 29/06/2021 01:00 AM (GMT+7)

Nếu bạn bị viêm loét dạ dày, tá tràng, hay viêm tuyến tụy thì nên hạn chế uống nước cam, vì nó chứa nhiều chất hữu cơ làm tăng a-xít trong dạ dày, gây ợ nóng và làm chứng viêm loét nặng thêm.

Theo nghiên cứu của Đại học Otago, New Zealand, thứ quý báu nhất của nước cam chính là lượng vitamin C dồi dào. Đây là loại vitamin tan trong nước có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ và đóng vai trò trung tâm trong chức năng miễn dịch. Ngoài ra, vitamin C giúp thúc đẩy quá trình tạo xương, chữa lành vết thương và sức khỏe nướu.

Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng, chất chống oxy hóa rất quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể. Chúng thậm chí có thể giúp bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim, ung thư và tiểu đường. Nước cam là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào như flavonoid, carotenoid và axit ascorbic.

Ảnh minh họa

Mặc dù nước cam dù là loại nước lành mạnh, nhưng theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, nước cam có vị chua, tính axit cao nên không được dùng tùy tiện. Nhiều người quá lạm dụng nước cam khiến cho việc uống nước ép loại quả này hại nhiều hơn lợi.

Lương y Sáng cho biết, thời điểm tốt nhất để uống nước cam là vào buổi sáng. Đây là lúc cơ thể chuẩn bị hoạt động và làm việc, sẽ tiêu thụ các khoáng chất, sắt, vitamin của cam một cách hiệu quả nhất. Mọi người nên uống nước cam sau khi ăn sáng khoảng 1-2 giờ để đạt được hiệu quả và hấp thụ được hết dưỡng chất.

5 không khi uống nước cam nhất định cần phải tránh

Không uống khi bị viêm loét dạ dày

Nếu đang bị viêm loét dạ dày, tá tràng, hay viêm tuyến tụy thì không nên uống nước cam, vì nó chứa rất nhiều chất hữu cơ làm tăng a-xít trong dạ dày, gây ra chứng ợ nóng và làm chứng viêm loét nặng thêm; và nước cam có tác dụng nhuận tràng nên nếu bạn bị tiêu chảy thì nên pha loãng chúng với nước và uống từng chút một thôi.

Ảnh minh họa

Không uống tối và ngay sau ăn no

Nước cam không thích hợp để uống vào lúc đói hay ngay sau khi ăn no vì sẽ khiến chức năng hoạt động của dạ dày thêm áp lực. Ngoài ra, không nên ăn và uống nước cam vào buổi tối, do nước cam có tác dụng sinh tân dịch và lợi tiểu, dễ gây đi tiểu đêm làm mất ngủ. Ngoài ra, trước khi đi ngủ, nếu bạn uống nước cam, nước bọt không tiết nhiều như khi bạn còn thức, lượng a xít còn bám trên răng sẽ tấn công và làm hổng lớp men răng của bạn.

Không uống cùng sữa

Protein trong sữa sẽ phản ứng với axit tartaric và vitamin C có trong cam, nó không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn mà còn có thể gây ra tình trạng chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy… Do vậy không nên uống sữa trước hoặc sau khi bạn đã ăn cam một giờ.

Không uống trước khi đánh răng

A xít trong nước cam bám lên bề mặt của men răng và dưới tác dụng chà xát của bàn chải có thể làm cho men răng của bạn bị tổn thương nếu bạn thường xuyên ăn và uống nước cam trước khi đánh răng.

Không uống cùng thuốc kháng sinh

Trong nước cam chứa axit nên có thể làm hỏng cấu trúc hoá học của các thuốc. Và một khi mất cấu trúc hoá học đặc thù thì thuốc kháng sinh sẽ không còn sức mạnh diệt khuẩn.

Uống nước cam khi đang dùng thuốc sẽ khiến bệnh nhân có nguy cơ bị nhiễm khuẩn kéo dài. Nước cam cũng có thể can thiệp vào khâu hấp thu thuốc làm giảm nồng độ thuốc trong máu, giảm hấp thu từ ruột.

Uống nước cam bao nhiêu là đủ?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng vitamin C cần thiết cho mỗi người phụ thuộc vào giới tính, độ tuổi cũng như tần suất sử dụng. Cụ thể như:

- Đối với nam giới (từ 19 tuổi trở lên) cần phải bổ sung 90mg vitamin C mỗi ngày (tương đương với 1 trái cam có đường kính 5cm) trong khi đó nữ giới từ cần 75mg vitamin C mỗi ngày (tương đương với 1 trái cam có đường kính khoảng 4cm).

- Đối với phụ nữ mang thai, lượng vitamin C cần thiết để cung cấp cho cơ thể là 80mg và con số này sẽ tăng lên 120mg khi bước vào giai đoạn cho con bú.

- Đối với trẻ em, bạn chỉ nên cho trẻ ăn nửa trái cam mỗi ngày, kể cả khi bé rất muốn ăn cũng không nên cho ăn nhiều vì có thể xảy ra tình trạng dị ứng cam.

- Đối với người có thói quen hút thuốc lá, bạn phải bổ sung thêm 35mg vitamin C nữa vào hàm lượng mà bạn cần thiết phải bù đắp cho cơ thể bởi vì trong quá trình hút thuốc, các tế bào gốc tự do sẽ tăng lên.

