Nắng nóng gay gắt đến 40 độ, chuyên gia khuyến cáo cảnh giác với sốc nhiệt, đột quỵ

Thứ Bảy, ngày 19/06/2021 10:00 AM (GMT+7)

Miền Bắc đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt và rất dễ gây ra hiện tượng sốc nhiệt, say nắng…

Nắng nóng rất dễ sốc nhiệt, say nắng

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ ngày 18/6, có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt đo cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày tại miền Bắc và miền Trung. Ảnh minh họa.

Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21/6; ở khu vực Trung Bộ có khả năng kẻo dài hơn.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, dù đã đưa ra rất nhiều khuyến cáo, nhưng năm nào cũng vậy, vào những ngày cao điểm nắng nóng, Khoa Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) lại tiếp nhận một số trường hợp bị say nắng, sốc nhiệt…

PGS.TS Nguyễn Văn Chi, Phụ trách Khoa Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, cơ thể con người có cơ chế điều hòa thân nhiệt để giữ cho nhiệt độ ở mức cân bằng 37 độ C. Khi nhiệt độ cơ thể tăng lên sẽ phải thực hiện các cơ chế điều tiết, như: Thở nhanh, giãn mạch dưới da, toát mồ hôi, ức chế quá trình sinh nhiệt...

Nếu ở trong môi trường nắng nóng kéo dài, các cơ chế đó sẽ không còn hiệu quả. Đặc biệt, khi nhiệt độ tăng quá cao, các hoạt động chuyển hóa trong cơ thể sẽ rối loạn, dẫn đến hôn mê, co giật.

Các đối tượng có nguy cơ cao bị sốc nhiệt thường là: Nông dân làm việc trên cánh đồng, công nhân làm việc ngoài trời, vận động viên thi đấu hay luyện tập dưới điều kiện nắng nóng…

Trong những ngày nắng nóng, nhiều người vẫn phải làm việc ngoài trời. PGS.TS Nguyễn Văn Chi khuyến cáo, với các trường hợp này cố gắng tránh thời điểm từ 11h trưa đến 15h chiều, vì đây là lúc cường độ nắng nóng cao nhất. Cùng với đó là phải bảo vệ cơ thể bằng quần áo bảo hộ lao động chống nắng. Nếu phải lưu thông trên đường, cần đội mũ nón, che ô, mặc đồ chống nắng.

Sau một khoảng thời gian ở ngoài trời nắng phải vào chỗ mát tạm nghỉ 10-15 phút để cơ thể hạ nhiệt và bổ sung thêm nước.

Trong những ngày nắng nóng, mỗi người nên uống từ 2,5 đến 3 lít nước/ngày.

Đối với trẻ em, các bậc phụ huynh cần chú ý chế độ dinh dưỡng, cho trẻ uống đủ nước, bảo đảm “ăn chín, uống sôi”, nguồn thức ăn phải tươi, sạch. Trong mùa nắng nóng nên cho trẻ ở trong nhà thoáng khí, mát mẻ; hạn chế để trẻ vui chơi hoặc đi đến những nơi đông người, tránh bị lây nhiễm các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt trong mùa dịch COVID-19. Đồng thời, chủ động cho trẻ tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch; dạy trẻ rửa tay bằng xà phòng đúng cách, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh…

Trước tình hình nắng nóng gay gắt, Bộ Y tế vừa có công văn về việc bảo đảm công tác chăm sóc và bảo vệ sức khóc cho nhân dân trong điều kiện nắng nóng năm 2021.

Để chủ động phòng chống tác hại của nắng, nóng đối với sức khỏe, sinh hoạt của người dân, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm sức khỏe, phòng, chống say nắng, say nóng, uống dù nước; hạn chế làm việc ngoài trời vào lúc cao điểm nắng nóng trong ngày; bảo đảm ăn, uống hợp vệ sinh; Tập huấn cho người dân biết cách phòng, chống và xử lý tại chỗ, ban đầu đổi với các trường hợp say nóng, say nắng.

Bộ Y tế cũng yêu cầu rà soát, bổ sung các phương tiện phòng chống nắng, nóng tại các khu vực có mật độ cao người bệnh đến khám bệnh và điều trị, tuân thú các hưởng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở y tế; Rà soát các phương án phỏng chống mưa lũ, lốc xoáy sau các đợt nắng nóng kéo dài, sẵn sảng xử lý khi có tình huống….

Cách sơ cứu khi gặp người bị sốc nhiệt

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Chi, khi phát hiện nạn nhân bị sốc nhiệt hoặc say nắng việc cần làm đầu tiên là phải sơ cứu bệnh nhân.

Cần nhanh chóng chuyển bệnh nhân ra khỏi khu vực nắng nóng, đưa vào khu vực mát, cởi bớt quần áo, dùng các biện pháp hạ nhiệt bằng quạt, lau khăn ẩm nước mát toàn thân, nếu bệnh nhân tỉnh cho uống nước mát để bù nước.

Cố gắng hạ thân nhiệt bệnh nhân xuống, nhanh chóng gọi cấp cứu 115 hoặc bố trí phương tiện phù hợp để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sỹ có thể khám, đánh giá toàn trạng bệnh nhân, hạ sốt, truyền dịch..

