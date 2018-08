Nam thanh niên biến chứng quai bị được bác sĩ “nhặt” từng “tinh binh”

Tinh trùng nam giới ngày càng giảm Chia sẻ bên lề hội thảo, bác sĩ Nguyễn Bá Hưng cho biết kết quả đánh giá chất lượng tinh tinh trùng của nam giới cho thấy tinh trùng nam giới ngày càng giảm. "Nghiên cứu tại thời điểm 10-20 năm trước đây, số lượng tinh trùng của nam giới vào khoảng 80-100 triệu tinh binh/1 ml tinh trùng nhưng nay qua thực tế điều trị và xét nghiệm cho thấy số lượng này giảm xuống còn khoảng 40-60 triệu tinh binh/1 ml tinh trùng. Việc sụt giảm số lượng tinh trùng ở nam giới có thể do lối sống hiện đại, ô nhiễm môi trường, thói quen ăn uống, căng thẳng, hút thuốc lá, rượu bia... nhưng cũng có thể do các tiêu chí đánh giá chất lượng tinh binh hiện cũng khắt khe hơn so với trước đây"- bác sĩ Hưng nhận định.