Nam thanh niên bị liệt vì cúi đầu quá lâu

Giống như nhiều bạn cùng trang lứa, Tiểu Đồng (19 tuổi, sinh viên năm ba tại một trường đại học ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) thường xuyên cúi đầu sử dụng điện thoại.

Tuy nhiên, mùa hè này, thói quen hằng ngày của Tiểu Đồng đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đe dọa tính mạng. Công việc làm thêm của cậu là rửa bát và lau bàn với tư thế cúi người hàng giờ liền, điều này khiến áp lực lên mạch máu gần cột sống ngày càng gia tăng. Hơn nữa, vào thời gian rảnh cậu cũng dán mắt vào điện thoại để chơi game và lướt mạng xã hội. Ban đầu, cậu bắt đầu cảm thấy tê bì ở cổ, cánh tay và chân nhưng đến ngày 30/7, cậu tỉnh dậy và mất cảm giác ở chân, không thể cử động.

Ảnh minh họa.

Tiểu Đồng được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ phát hiện một cục máu đông lớn ở đoạn tủy cổ C4-T1, chèn ép tủy sống và gây ra tình trạng gần như liệt hoàn toàn từ ngực trở xuống. Các bác sĩ cho biết, việc Tiểu Đồng liên tục cúi đầu trong thời gian dài đã làm vỡ mạch máu bất thường trong ống tủy, tạo thành khối máu tụ và gây liệt cấp tính.

May mắn cho chàng trai trẻ, các bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ cục máu đông và ngăn ngừa tình trạng liệt vĩnh viễn. Hiện tại, Tiểu Đồng đang dần hồi phục khả năng vận động của chi dưới và được kỳ vọng sẽ bình phục hoàn toàn.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc cúi đầu lâu sẽ khiến máu lưu thông trì trệ, từ đó làm tĩnh mạch sưng và giãn nở bất thường. Khi máu không được dẫn lưu hiệu quả, sẽ dẫn đến các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi kéo dài, kèm theo cảm giác tê bì ở vai, cổ và cánh tay.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, tình trạng ứ máu mãn tính có thể ảnh hưởng đến cấu trúc mạch máu và hệ thần kinh trung ương, dẫn đến các hậu quả nặng nề như nhồi máu não hoặc liệt nửa người.