Nam thanh niên suýt bị điếc vĩnh viễn vì thói quen tắm khuya

Nam bệnh nhân N.H.P (35 tuổi, trú tại Hà Nội) vừa nhập viện tại Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng tê bì nửa mặt trái, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, ù tai và nghe kém. Đáng chú ý, tai trái của anh mất thính lực hoàn toàn.

Bác sĩ CKI Trịnh Thùy Liên, chuyên khoa Tai Mũi Họng cho biết: Bệnh nhân P. nhập viện ngay sau 5 giờ xuất hiện các triệu chứng và được chỉ định chụp MRI sọ não để loại trừ tổn thương do tai biến mạch máu não sớm hoặc u dây thần kinh não. Kết quả nội soi tai mũi họng không phát hiện bất thường. Tuy nhiên, kết quả đo thính lực cho thấy, bệnh nhân bị điếc đột ngột tai trái mức độ trung bình nặng (55dB, tuýp C). Nguyên nhân được xác định là do tắm đêm bằng nước lạnh, khiến các vi mạch dẫn lưu tuần hoàn tai trong bị co thắt đột ngột.Khai thác tiền sử cho thấy anh P. làm việc tại một xưởng sửa chữa ô tô và thường xuyên phải về khuya. Do đặc thù công việc, anh P. tan ca rất muộn nên thường xuyên phải tắm khuya.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

“Trung bình mỗi tháng có khoảng 5-6 ngày tôi về nhà lúc 2-3 giờ sáng. Dù biết tắm khuya không tốt, nhưng vì không thể sắp xếp được thời gian nên vẫn phải duy trì thói quen này”, anh P. chia sẻ.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, thính lực tai trái của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt về mức 22dB. Đến ngày điều trị thứ 5, thính lực đã hồi phục hoàn toàn, tương đương với tai phải (15dB).

Các triệu chứng tê bì mặt, ù tai, chóng mặt, buồn nôn cũng biến mất. Anh P xúc động: “Khi nghe bác sĩ nói có thể bị điếc vĩnh viễn, tôi thực sự rất lo sợ. Nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời, thính lực của tôi đã hồi phục trở lại bình thường”.

Theo bác sĩ Liên, điếc đột ngột là một tình trạng cấp cứu y khoa. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường khởi phát vào buổi sáng sau khi ngủ dậy và biểu hiện ở một bên tai. Dù chưa xác định được nguyên nhân cụ thể, nhưng thường liên quan đến virus, co thắt hoặc tắc mạch máu, u dây thần kinh 8, dị ứng, rối loạn chuyển hóa, hoặc mất cân bằng nội dịch tai trong.“Thời điểm “vàng” để điều trị điếc đột ngột là trong vòng 24–48 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Nếu điều trị muộn, khả năng phục hồi sẽ giảm đi đáng kể và người bệnh có nguy cơ bị điếc vĩnh viễn”, bác sĩ Liên khuyến cáo.

Bác sĩ Liên cũng cảnh báo thêm: Những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học như thức khuya, tắm đêm, uống rượu bia, ăn uống thất thường, cùng việc tiếp xúc với tiếng ồn lớn hoặc sử dụng tai nghe với âm lượng quá cao trong thời gian dài, đều có thể là yếu tố nguy cơ dẫn đến điếc đột ngột.

“Khi có dấu hiệu bất thường như nghe kém, ù tai, chóng mặt, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời”, bác sĩ Liên nhấn mạnh.