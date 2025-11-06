Các nhà khoa học phát hiện điều nguy hiểm sau mỗi cơn bão lớn

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này còn gây ra những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, đặc biệt là bệnh tim mạch.

Hậu quả sau những cơn bão lớn không chỉ là tài sản và môi trường sống.

Được công bố trên tạp chí Science Advances, nghiên cứu đã phân tích 6,54 triệu ca nhập viện do bệnh tim mạch tại 6 quốc gia. Kết quả cho thấy, số ca nhập viện cao nhất xảy ra trong vòng hai tháng sau cơn bão và tiếp tục gia tăng trong sáu tháng tiếp theo. Nhà dịch tễ học môi trường và cũng là tác giả chính của nghiên cứu, Wenzhong Huang, cho biết: “Tôi không ngờ rằng rủi ro sẽ kéo dài đến vậy”.

Đáng chú ý, nghiên cứu phát hiện rằng số ca nhập viện liên quan đến bệnh tim mạch chủ yếu tăng ở các khu vực có thu nhập thấp, trong khi giảm ở các khu vực có thu nhập cao. Điều này cho thấy sự chênh lệch về mức sống và nguồn lực chăm sóc sức khỏe là những yếu tố quan trọng dẫn đến tình trạng này.

Mặc dù nghiên cứu không xác định một nguyên nhân cụ thể nào gây ra sự gia tăng bệnh tim mạch, nhưng nó nhấn mạnh rằng các thảm họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu có mối liên hệ rõ ràng với sức khỏe con người. Các yếu tố như giảm khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ô nhiễm môi trường gia tăng và căng thẳng tâm lý do bão gây ra đều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch.

Vấn đề sức khỏe tim mạch của người dân cũng là điều báo động sau mỗi trận bão lớn xảy ra.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng các thảm họa thiên nhiên cực đoan đang gia tăng do nhiệt độ toàn cầu tăng cao, và điều này có thể làm trầm trọng thêm tình hình sức khỏe cộng đồng. Huang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho các khu vực chưa từng trải qua bão vì họ có thể không đủ khả năng đối phó với những tác động này.

Để giảm thiểu tác động của thiên tai, giới chuyên gia cho rằng cần thiết phải giảm ô nhiễm do con người gây ra trong các lĩnh vực như giao thông, năng lượng và nông nghiệp. Việc chuyển sang sử dụng ô tô điện, lắp đặt tấm pin mặt trời và tăng cường tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc thực vật là những biện pháp có thể giúp giảm thiểu ô nhiễm trong cuộc sống hàng ngày.