Mỹ cảnh báo bệnh do 'bọ hôn' có thể gây chết người đang gia tăng

Los Angeles Times cho biết bệnh Chagas đã được ghi nhận tại California và 29 bang khác của Mỹ. Tên gọi "bọ hôn" xuất phát từ thói quen cắn vào vùng mặt, đặc biệt quanh miệng và mắt.

Căn bệnh này có thể đã lây nhiễm cho khoảng 70.000 đến 100.000 cư dân California. Điều nguy hiểm là bệnh có thể ủ trong nhiều năm, chỉ bộc lộ khi một người gặp các vấn đề tim mạch nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Tại Mỹ có khoảng hơn chục loài bọ hôn hút máu, trong đó bốn loài được tìm thấy ở bang California. Một số điểm nóng tại Los Angeles, như công viên Griffith, xuất hiện dày đặc bọ hôn mang ký sinh trùng gây bệnh Chagas. Theo báo cáo, có tới một phần ba số bọ hôn tại công viên và đài thiên văn nổi tiếng này mang mầm bệnh, và ký sinh trùng cũng đã được phát hiện ở động vật hoang dã địa phương như chuột rừng, chồn hôi và chuột nhà.

"Đây là căn bệnh bị xem nhẹ, đã ảnh hưởng đến người dân Mỹ Latinh suốt nhiều thập kỷ", nhà dịch tễ học kiêm chuyên gia nghiên cứu bệnh Chagas Norman Beatty nói với Los Angeles Times. "Nhưng thực tế, nó cũng đã hiện diện ngay tại Mỹ".

Sưng mí mắt là một trong những biểu hiện của bệnh Chagas do loài bọ hôn gây ra. Ảnh: NY Post

Do ngày càng nhiều trường hợp mắc bệnh Chagas được phát hiện ở Mỹ, các nhà nghiên cứu kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) chính thức xếp bệnh Chagas vào nhóm bệnh đặc hữu, tức luôn tồn tại thường trực.

Theo báo cáo, California là bang có số ca nhiễm bệnh Chagas cao nhất nước Mỹ. Nguyên nhân một phần do nơi đây tập trung đông cư dân đến từ các quốc gia vốn là vùng đặc hữu của bệnh, với tác nhân gây bệnh là ký sinh trùng Trypanosoma cruzi. Một nghiên cứu của Sở Y tế California cho thấy, trong 40 ca bệnh được ghi nhận giai đoạn 2013-2023, có 31 ca lây nhiễm từ nước ngoài. Với số ca còn lại, giới chức y tế không loại trừ khả năng lây nhiễm trong cộng đồng địa phương.

Nếu trước đây bệnh Chagas chỉ xuất hiện ở những vùng nông thôn thuộc Mexico, Trung và Nam Mỹ, nay nó đã hiện diện tại ít nhất 30 bang của Mỹ. Theo CDC, trên toàn cầu có khoảng 8 triệu người và riêng tại Mỹ ước tính 280.000 người mang bệnh mà không hề hay biết.

Tại California, bác sĩ không bắt buộc phải báo cáo ca bệnh Chagas như với cúm, Lyme hay sốt rét, nên số ca thực tế nhiều khả năng cao hơn rất nhiều so với thống kê. Nhà côn trùng học Gabriel Hamer nói với Los Angeles Times rằng các ca bệnh được xác nhận ở Mỹ chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm", và đến nay chưa ai biết chính xác tổng số người mắc là bao nhiêu.

"Không có hệ thống báo cáo thống nhất, cũng không có giám sát chủ động", Hamer nói, cho hay nhiều người chỉ phát hiện mình mắc bệnh Chagas khi đi hiến máu.

Chagas có thể gây ra phản ứng cấp tính như sưng tay chân, sưng mắt hoặc sốc phản vệ. Tuy nhiên, những tác động lâu dài như co giật hay đột quỵ mới thực sự nguy hiểm.

Các triệu chứng khác có thể gồm sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, đau đầu, phát ban, chán ăn, tiêu chảy, nôn mửa và sưng mí mắt. Theo CDC, những dấu hiệu này thường xuất hiện trong vài tuần hoặc vài tháng đầu sau khi nhiễm ký sinh trùng, dù mức độ có thể nhẹ.

Nếu được điều trị bằng thuốc kháng ký sinh trùng sớm, bệnh có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, Chagas vẫn dẫn đến các biến chứng tim mạch nghiêm trọng, thậm chí tử vong, như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.