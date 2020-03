Muốn bảo vệ 2 quả thận quý hơn vàng nên tích cực ăn 9 thực phẩm này

Thứ Ba, ngày 03/03/2020 01:00 AM (GMT+7)

Thận là cơ quan thiết yếu, có chức năng loại bỏ các chất thải ra khỏi máu và điều chỉnh mức chất lỏng trong cơ thể. Để giữ cho thận khỏe mạnh, bạn nên duy trì chế độ ăn uống khoa học, phù hợp.

1. Bắp cải

Bắp cải rất giàu phytochemical, chất này giúp phá vỡ các gốc tự do trước khi chúng có thể gây hại cho cơ thể. Loại rau này cũng cung cấp nhiều vitamin K, vitamin C, vitamin B6, axit folic và chất xơ. Ngoài ra, do bắp cải có lượng kali thấp giúp chúng trở thành thực phẩm thân thiện với thận.

2. Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là loại rau thân thiện với thận vì có hàm lượng kali thấp. Nồng độ kali trong máu cao có thể khiến thận gặp khó khăn trong việc đào thải, do đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính. Ngoài ra, ớt chuông đỏ chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như vitamin C, A và B6, các chất dinh dưỡng khác như axit folic và chất xơ cần thiết cho sức khỏe thận.

3. Tỏi

Tỏi giúp cải thiện sức khỏe của thận do tính chất lợi tiểu tuyệt vời của nó: hỗ trợ loại bỏ natri và nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Tỏi cũng có thể bảo vệ thận khỏi tác hại tiềm tàng của kim loại nặng như chì. Gia vị này cũng có khả năng giảm viêm, chống nhiễm trùng, làm sạch cơ thể và giảm cholesterol, hoạt động như một loại kháng sinh tự nhiên.

4. Súp lơ

Súp lơ và các loại rau họ cải khác rất giàu axit folic và chất xơ giúp làm sạch thận hiệu quả. Súp lơ có hàm lượng kali thấp, vì vậy những người mắc bệnh thận mãn tính vẫn có thể tiêu thụ loại rau này.

5. Cải xoăn

Cải xoăn chứa nhiều vitamin A, C, canxi và các khoáng chất quan trọng khác giúp thúc đẩy hoạt động của thận. Lưu ý: Cải xoăn có hàm lượng kali ở mức trung bình, vì vậy những người đang lọc máu và cần kiểm soát nồng độ kali nên hạn chế ăn loại rau này.

6. Rau bina

Rau bina là một nguồn vitamin A tuyệt vời, cần thiết cho việc sản xuất các mô biểu mô khỏe mạnh, cải thiện hoạt động của đường tiết niệu và chức năng lọc máu. Lưu ý: Rau bina có hàm lượng kali cao, vì vậy những người đang lọc máu và cần kiểm soát nồng độ kali nên hạn chế ăn loại rau này.

7. Hành

Hành rất giàu các hợp chất lưu huỳnh và flavanoids, có chứa quercetin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư và bệnh tim mạch. Hành có hàm lượng kali thấp và rất giàu crom, một khoáng chất giúp chuyển hóa carbohydrate, chất béo và protein, rất tốt cho thận.

8. Khoai lang

Khoai lang giàu vitamin A, C, B6 và beta-carotene, chất xơ và kali. Hàm lượng kali trong khoai lang có thể giúp cân bằng nồng độ natri trong cơ thể và làm giảm tác dụng của nó đối với thận. Lưu ý: Khoai lang được coi là lựa chọn thực phẩm có hàm lượng kali cao, vì vậy những người đang lọc máu và cần kiểm soát nồng độ kali nên hạn chế ăn loại rau này.

9. Củ cải

Củ cải rất bổ dưỡng và có dược tính phong phú. Loại thực phẩm này có lượng calo cực kỳ thấp, giúp làm sạch các độc tố tích tụ trong thận và ức chế nhiễm trùng ở thận.

Lưu ý: Các loại rau nói trên đều có lợi cho thận khi tiêu thụ ở mức độ vừa phải. Trước khi bạn thay đổi chế độ ăn uống hằng ngày, hãy tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

