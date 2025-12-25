Mùa đông hay bị loét miệng, đừng chủ quan vì có thể là dấu hiệu của bệnh nguy hiểm

Loét miệng là những vết loét nhỏ, gây đau bên trong miệng và khá phổ biến. Mặc dù thường vô hại, chúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ăn uống và nói chuyện, cũng như sự thoải mái hằng ngày. Nếu vết loét miệng kéo dài hoặc tổn thương nghiêm trọng có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như bệnh viêm ruột mãn tính (IBD) hoặc các bệnh tự miễn dịch. Chăm sóc răng miệng nhẹ nhàng, chế độ dinh dưỡng hợp lý và quản lý căng thẳng là chìa khóa để phòng ngừa và giảm nhẹ các triệu chứng.

Hơn nữa, việc hiểu rõ nguyên nhân, các yếu tố gây bệnh rất quan trọng trong việc giảm bớt sự khó chịu và bảo vệ sức khỏe răng miệng cũng như sức khỏe tổng thể.

Nguyên nhân gây loét miệng

Loét miệng có thể xảy ra sau bất kỳ tổn thương nhẹ nào ở vùng miệng. Những tổn thương đó có thể do cắn vào miệng, sau điều trị nha khoa, hoặc chấn thương liên quan đến thể thao. Kích ứng do các dụng cụ như niềng răng, do chải răng quá mạnh hoặc sử dụng kem đánh răng, nước súc miệng có chứa natri lauryl sulfat (SLS) cũng có thể là nguyên nhân.

Phản ứng với bất kỳ thực phẩm hoặc đồ uống có tính axit nào, chẳng hạn như trái cây họ cam quýt, dứa, dâu tây, cà phê hoặc sô cô la, cũng có thể làm cho các vết loét trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, căng thẳng và thiếu ngủ cũng có thể khiến chúng ta dễ bị loét miệng hơn.

Thiếu hụt một số chất dinh dưỡng thiết yếu có thể làm suy yếu mô miệng, dẫn đến loét miệng thường xuyên. Axit folic (vitamin B9), vitamin B12, kẽm và sắt cần được bổ sung đầy đủ vì thiếu hụt các chất này làm tăng nguy cơ loét miệng. Chế độ ăn uống lành mạnh hoặc bổ sung vitamin có thể giúp giảm đáng kể mức độ nghiêm trọng hoặc tần suất mắc phải.

Tình trạng sức khỏe nghiêm trọng

Mặc dù hầu hết các trường hợp loét miệng đều không phức tạp và lành tính, nhưng một số vết loét miệng có thể là dấu hiệu của một số vấn đề sức khỏe nhất định.

- Rối loạn tiêu hóa

- Bệnh viêm ruột (IBD) kèm viêm loét đại tràng

- Các rối loạn chuyển hóa như tiểu đường có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng loét miệng thường xuyên.

- Các bệnh do virus ở người như HIV có thể là nguyên nhân gây ra loét miệng.

- Bệnh tự miễn dịch. Các bệnh này bao gồm Lupus, Lichen phẳng miệng và hội chứng Behcet, một tình trạng hiếm gặp đặc trưng bởi viêm mạch máu.

Ai là người có nguy cơ cao?

Một số người dễ bị loét miệng hơn. Nữ giới thường bị loét miệng nhiều hơn do thay đổi nội tiết tố liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt hoặc thai kỳ. Trẻ em và thanh thiếu niên cũng dễ bị tổn thương hơn, có lẽ do hệ miễn dịch đang phát triển và các yếu tố lối sống khác. Tiền sử gia đình mắc bệnh loét miệng làm tăng nguy cơ, cho thấy có yếu tố di truyền. Hiểu biết về những tình trạng này sẽ tạo tiền đề cho việc điều trị và phòng ngừa sớm hơn.

Phòng ngừa và điều trị loét miệng

Phòng ngừa loét miệng bao gồm cả việc thay đổi lối sống và chế độ ăn uống, cùng với việc kiểm soát căng thẳng, vệ sinh răng miệng tốt, uống đủ nước và tránh các loại thực phẩm gây kích ứng hoặc các vật sắc nhọn làm tổn thương răng.

- Vệ sinh răng miệng nhẹ nhàng

- Tránh sử dụng các sản phẩm có chứa SLS

- Quản lý căng thẳng

- Chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Việc xác định chứng nhạy cảm với thực phẩm và hạn chế ăn các loại thực phẩm có tính axit hoặc gây kích ứng có thể hỗ trợ phòng tránh tình trạng này. Những người bị loét tái phát hoặc trầm trọng hơn nên đi khám để xác định xem có nguyên nhân sức khỏe tiềm ẩn nào không và để được điều trị thích hợp.

Mặc dù loét miệng là hiện tượng phổ biến, nhưng chúng có thể là dấu hiệu cảnh báo về sức khỏe tổng thể. Việc kiểm soát sự khó chịu lý tưởng nhất là nhận biết và tránh các tác nhân gây bệnh, chăm sóc răng miệng đúng cách và khắc phục tình trạng thiếu hụt chất dinh dưỡng.