Một số thói quen có thể dẫn tới vô sinh

Thường xuyên có những thói quen này khi "yêu" có thể dẫn tới hậu quả xấu, thậm chí gây vô sinh.

Quan hệ tình dục sớm

Ngày nay, thanh thiếu niên quan hệ tình dục ngày càng sớm. Việc quan hệ tình dục sớm trong khi thiếu hiểu biết về tình dục sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì nòi giống. Quan hệ tình dục sớm, quan hệ quá mức rất dễ khiến nam giới bị chứng rối loạn tình dục, đó là bị xuất tinh sớm, bất lực, liệt dương, các viêm nhiễm dẫn đến giảm chất lượng tinh trùng... Ở phụ nữ, quan hệ tình dục sớm và vệ sinh tình dục kém khiến bạn gái dễ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (lậu, giang mai, Herpes, Chlamydia, nhiễm nấm...), dẫn tới viêm tắc ống dẫn chứng, các viêm nhiễm ở cổ tử cung... gây cản trở thụ thai. Hơn nữa việc quan hệ tình dục sớm khiến bạn gái dễ phải lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp, do vậy quá trình thụ thai sau này gặp nhiều khó khăn.

Dùng gel bôi trơn

Đây được coi là giải pháp lựa chọn và hiệu quả để chăm sóc đời sống tình dục, làm tăng khả năng hưng phấn, trong trường hợp người phụ nữ bị “khô hạn” quá mức. Tuy nhiên, sản phẩm hỗ trợ này cũng có những tác dụng phụ và không thích hợp dùng cho những cặp đôi đang mong muốn có thai. Thành phần nhớt dính trong gel bôi trơn ảnh hưởng đến sự vận động của tinh trùng, làm cho tinh trùng khó bơi vào trong tử cung nên rất khó gặp trứng để thụ thai. Bên cạnh đó, hiện nay có rất nhiều gel bôi trơn kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ nên không đảm bảo được chất lượng, do đó trước khi sử dụng phải tìm hiểu thật kỹ về nguồn gốc sản phẩm.

Khi đang bị viêm nhiễm âm đạo, viêm cổ tử cung thì không nên dùng vì nó có thể gây kích thích, bỏng rát, gây tổn thương trong môi trường âm đạo, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, có thể dẫn đến vô sinh.

Không vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi yêu

Thời tiết mùa đông lạnh giá thường dễ khiến chúng ta lười tắm rửa hơn. Nhưng sau khi “yêu” mà không tắm rửa vệ sinh sạch sẽ thì thật đáng ngại. Nguyên nhân là do các vi khuẩn nhạy cảm sẽ nhân cơ hội này mà xâm nhập vùng kín. Về lâu dài, việc không vệ sinh sạch sẽ trước khi “yêu” sẽ dẫn đến rất nhiều viêm nhiễm do nhiễm khuẩn, nhiễm ký sinh trùng và nấm, lâu dần bệnh sẽ thành mạn tính và ảnh hưởng lớn cho quá trình thụ thai... Vì vậy, nếu không thể tắm rửa do thời tiết quá lạnh, cũng nên vệ sinh cơ thể với nước ấm và rửa tay sạch sẽ trước khi quan hệ.

Xuất tinh ngoài hoặc nhịn xuất tinh khi yêu

Việc cố nín nhịn không xuất tinh sẽ khiến tinh dịch buộc phải đi theo đường khác. Cụ thể, chúng sẽ đi lên trên và chui vào bàng quang, hình thành xuất tinh ngược chiều, lâu dần hình thành phản xạ có điều kiện, dẫn đến vô sinh. Ngoài ra việc thường xuyên nín nhịn không xuất tinh dẫn đến các phản ứng sinh lý, chức năng vỏ đại não bị rối loạn, chức năng phóng tinh bị ức chế, lâu dần sẽ thành phản xạ không xuất tinh.

