Nếu không muốn bị vô sinh hiếm muộn, phụ nữ không nên giữ thói quen này

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018 01:00 AM (GMT+7)

Bệnh vô sinh Sự kiện:

Để tránh hiếm muộn, lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông Y Hà Nội khuyến cáo phụ nữ cần tránh xa những thói quen và thực phẩm này.

Theo BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, hiện nay có khoảng 15% các cặp vợ chồng không có thai trong thời gian 1 năm và cần có sự can thiệp của y tế.

Theo thống kê, vô sinh do vợ chiếm khoảng 40%, do chồng 40% và khoảng 10% do cả 2 vợ chồng và 10% không tìm thấy nguyên nhân.

Nếu không muốn bị vô sinh hiếm muộn, ngoài thăm khám và điều trị, lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông Y Hà Nội khuyến cáo phụ nữ cần tránh xa những thói quen và thực phẩm này.

Hút thuốc lá

Phụ nữ hút thuốc ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Các hoạt chất trong thuốc lá làm tổn thương tới noãn bào. Hút thuốc có thể gây ảnh hưởng hoặc thậm chí huỷ diệt noãn bào (trứng) do vậy dẫn tới làm giảm khả năng sinh sản. Sự rụng trứng có thể không xảy ra bình thường đối với người hút thuốc.

Rượu bia

Phụ nữ uống rượu làm tăng nguy cơ rối loạn rụng trứng ở nữ giới. Thậm chí, phụ nữ mang thai uống rượu trong giai đoạn đầu của thai kỳ khó có khả năng sinh non.

Nhiều bác sĩ cho rằng một lượng nhỏ rượu trong giai đoạn sau của thai kỳ vẫn được chấp nhận, nhưng phụ nữ mang thai nên tránh xa rượu.

Thức khuya

Khi thức khuya, cơ thể luôn mệt mỏi, đau đầu thường xuyên, suy giảm trí nhớ và kém tập trung. Khi cơ thể mệt mỏi thì ham muốn về chuyện ấy cũng thường bị suy giảm đi đáng kể thậm trí là hoàn toàn mất ham muốn.

Bên cạnh đó, sự thay đổi nhịp chạy của đồng hồ sinh học cũng làm ức chế sự rụng trứng, quá trình làm trứng chín vì thế ảnh hưởng xấu đến quá trình thụ thai. Nếu phụ nữ mà thờ ơ với thói quen này thì nguy cơ vô sinh hiếm muộn là rất cao.

Ăn rau răm

Trong Đông Y, ăn rau làm ấm người nhưng nếu dùng với số lượng nhiều thì có thể sinh thương tổn đến tủy và giảm tinh khí. Dùng rau răm nhiều làm giảm ham muốn tình dục ở nữ giới. Dùng rau răm nhiều có thể dẫn đến rong kinh, đặc biệt, phụ nữ mang thai nếu ăn nhiều rau này rất có thể dẫn đến sảy thai. Do đó, phụ nữ cần ăn rau răm với liều lượng thích hợp, không nên ăn quá nhiều.

Uống cà phê

Cà phê là tác nhân gây ức chế sự co thắt của ống dẫn trứng. Chất cafein trong cà phê sẽ khiến trứng không thể di chuyển vào trong ống được và do đó quá trình thụ thai không thể diễn ra.

Ăn thịt mỡ

Ăn nhiều thịt mỡ sẽ gây béo phì, khi đó phụ nữ sẽ rất khó thụ thai.

Lương y Vũ Quốc Trung khuyến cáo phụ nữ nên dùng thực phẩm sạch, tươi, chất lượng dinh dưỡng đầy đủ. Nếu phụ nữ thấy rối loạn kinh nguyệt, sớm kỳ, chậm kỳ, rong kinh, đau bụng lâu cần đi khám ngay để được điều trị.