Một phụ nữ chết vì say nắng, lưu ý ngay những điều này

Tờ Nhật báo Bắc Kinh đưa tin vào ngày 17/6 rằng vào tối ngày 16, một nữ bệnh nhân 57 tuổi đã được đưa đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh do say nắng, lúc này bệnh nhân rối loạn ý thức nghiêm trọng.

Khi bác sĩ thăm khám, người phụ nữ đã hôn mê, thân nhiệt cao trên 42 độ C. Sau đó, bệnh nhân suy đa phủ tạng và tử vong vào rạng sáng ngày 17 sau gần 7 giờ cấp cứu.

Hầu hết các trường hợp say nắng nghiêm trọng đều có biểu hiện hôn mê đột ngột trong môi trường nhiệt độ cao. Say nắng rất nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong cao do các yếu tố tổn thương nhiệt tác động lên cơ thể.

Các triệu chứng điển hình là nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn 40℃, hệ thống thần kinh trung ương bất thường và trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa đến tính mạng.

Dữ liệu lâm sàng cho thấy, tỷ lệ tử vong của say nắng cao tới 70% - 80%. Trong vòng 3 giờ, nó có thể gây ra rối loạn hệ thống thần kinh trung ương, mô cơ, chức năng đông máu, chức năng gan và thận, chức năng hô hấp, chức năng tim và các vấn đề khác, trường hợp nghiêm trọng thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Các triệu chứng của say nắng là gì?

1. Nhiệt độ cơ thể tăng cao: Nhiệt độ cơ thể vượt quá 38°C và có thể lên tới trên 40°C nhưng không đổ mồ hôi.

2. Đau đầu: đau nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt… có thể kèm theo buồn nôn, nôn.

3. Tăng nhịp tim: nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp tim,…

4. Khó thở: thở nhanh, thở dốc.

5. Các triệu chứng về da: da bỏng rát, đỏ, đau, khô và thậm chí phát ban.

6. Mệt mỏi: Cảm thấy mệt mỏi và suy nhược, ngất xỉu.

7. Lú lẫn: trạng thái tinh thần thay đổi, suy giảm nhận thức hoặc mê sảng.

8. Co giật: Say nắng nặng có thể dẫn đến co giật và hôn mê.

Đối tượng dễ bị say nắng

1. Những người làm việc ngoài trời

Những người làm việc ngoài trời trong thời gian dài, tập thể dục thể thao hoặc làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao như công nhân xây dựng, nông dân, vận động viên,…

2. Người già và người ốm yếu

Người già, phụ nữ mang thai, trẻ em và người mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường…

3. Người tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài

Những người ở trong môi trường có nhiệt độ cao, trong phòng không có điều hòa hoặc thông gió kém, những người ngồi trong ô tô trong thời gian dài hoặc những người không uống đủ nước, bị mất nước nghiêm trọng hoặc bị rối loạn tiết mồ hôi.

Quy tắc điều trị say nắng

Say nắng khởi phát nhanh và tỷ lệ tử vong cao, nắm vững bộ quy tắc xử lý dưới đây có thể cứu sống bệnh nhân vào những thời khắc nguy cấp.

Khi có bệnh nhân bị sốc nhiệt: Trước hết, bệnh nhân nên được chuyển từ môi trường có nhiệt độ cao sang nơi mát mẻ và thông thoáng để tránh làm nặng thêm tình trạng bệnh.

Sau đó, gọi cấp cứu ngay lập tức để không bỏ lỡ thời gian cứu hộ tốt nhất.

Trong thời gian này, tìm cách giúp bệnh nhân hạ nhiệt độ cơ thể. Bạn có thể đắp khăn ướt lên đầu bệnh nhân, cởi bớt quần áo của bệnh nhân giúp tản nhiệt, hoặc đặt chai nước đông lạnh và đá viên lên cổ, nách, khuỷu tay, háng và các bộ phận có nhiều mạch máu khác của bệnh nhân.

Cuối cùng, đối với bệnh nhân còn tỉnh táo, có thể cho uống nước muối nhạt hoặc nước điện giải phù hợp giúp bổ sung nước và cải thiện tình trạng mất cân bằng điện giải. Tuy nhiên, những bệnh nhân hôn mê hoặc co giật không được truyền nước để tránh tắc nghẽn đường thở và ngạt thở.

