Bộ Y tế vừa có hướng dẫn nhận biết dấu hiệu say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng, cách xử trí và phòng ngừa:

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/dau-hieu-say-nang-say-nong-hoac-dot-quy-do-nong-cach-xu-tri-va-phong-ngua-174705.htmlNguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/dau-hieu-say-nang-say-nong-hoac-dot-quy-do-nong-cach-xu-tri-va-phong-ngua-174705.html