Một nhóm thuốc thông dụng có thể là vũ khí chống ung thư mới

Viết trên tạp chí khoa học Cell, nhóm tác giả UCLA cho biết họ đã khám phá ra tác dụng bất ngờ lên bệnh ung thư của các loại thuốc chống trầm cảm thuộc nhóm SSRI (chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc).

Mặc dù serotonin thường liên quan đến việc điều hòa tâm trạng, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến nhiều quá trình trong cơ thể, bao gồm tiêu hóa, trao đổi chất và chức năng hệ thống miễn dịch.

Một nhóm thuốc chống trầm cảm đã phát huy tác dụng bất ngờ lên bệnh ung thư - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Nhóm tác giả dẫn đầu bởi GS-TS Lili Yang đã nghiên cứu mối liên hệ giữa serotonin và ung thư sau khi quan sát thấy các tế bào miễn dịch lấy từ khối u chứa nồng độ cao các phân tử tham gia vào quá trình điều hòa serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh.

Họ đã thử nghiệm thuốc SSRI trên mô hình khối u ở chuột và người, đại diện cho ung thư hắc tố, vú, tuyến tiền liệt, đại tràng và bàng quang.

Kết quả cho thấy SSRI đã làm giảm kích thước khối u trung bình hơn 50%, đồng thời giúp các tế bào T "sát thủ" tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả hơn.

Các nhà nghiên cứu cũng thử nghiệm kết hợp SSRI với kháng thể kháng PD-1 - một liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư phổ biến - trên các con chuột mắc ung thư hắc tố và ung thư đại tràng.

Kết quả còn tốt hơn: Liệu pháp kết hợp giúp giảm đáng kể kích thước khối u ở tất cả chuột được điều trị và thậm chí đạt được sự thuyên giảm hoàn toàn ở một số trường hợp.

Đây là một kết quả rất đáng mong đợi, bởi việc tận dụng một loại thuốc đã được chứng minh là an toàn cho con người và đã được phê duyệt sẽ giúp phương pháp mới trở nên dễ tiếp cận với người bệnh hơn rất nhiều.

Để xác nhận những phát hiện này, các tác giả đang triển khai một nghiên cứu dạng khảo sát lên các bệnh nhân ung thư.

Theo GS Yang, có tới 20% bệnh nhân ung thư dùng thuốc chống trầm cảm - và phổ biến nhất là SSRI - nên công việc này sẽ không khó khăn.

Nếu hiệu quả của SSRI tiếp tục được chứng minh, nó hứa hẹn trở thành vũ khí đột phá mới trong cuộc chiến chống ung thư.