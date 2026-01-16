Món ‘đại bổ’ trong mùa lạnh nhưng 6 nhóm người không nên ăn

Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, theo các bảng thành phần thực phẩm, 100g chân giò lợn đã nấu chín cung cấp trung bình: Khoảng 260-300kcal, 22-25g chất béo (trong đó có tỷ lệ mỡ bão hòa tương đối cao), 15-17g chất đạm và khoảng 80-90mg cholesterol.

Phần lớn năng lượng của chân giò đến từ chất béo. Chân giò chứa nhiều mô liên kết, collagen và gelatin, tạo cảm giác mềm, ngậy, dễ ăn nhưng cũng dễ khiến khẩu phần vượt quá nhu cầu nếu dùng thường xuyên.

Chân giò hầm thuốc bắc. Ảnh: Việt Hà

Thuốc bắc gồm đương quy, kỷ tử, táo tàu, hoàng kỳ… có tính ấm, giúp món ăn thơm hơn, dễ ăn hơn tuy nhiên các vị thuốc bắc chủ yếu mang tính hỗ trợ, không có tác dụng điều trị bệnh.

Nhiều người tin rằng collagen từ chân giò sẽ trực tiếp giúp da căng mịn, khớp chắc khỏe. Tuy nhiên, Tiến sĩ Giang cho biết các nghiên cứu cho thấy collagen từ thực phẩm khi vào cơ thể sẽ bị phân giải thành các acid amin, không giữ nguyên cấu trúc ban đầu.

“Hiện chưa có bằng chứng khoa học lâm sàng cho thấy việc ăn chân giò hầm thuốc bắc có thể bổ huyết, đẹp da hay phục hồi xương khớp. Việc duy trì làn da và hệ xương khớp khỏe mạnh phụ thuộc vào chế độ ăn cân đối, vận động phù hợp, giấc ngủ và kiểm soát viêm, chứ không đến từ một món ăn đơn lẻ”, Tiến sĩ Gang nhấn mạnh.

6 nhóm người hạn chế chân giò hầm thuốc bắc

Các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) đều nhấn mạnh việc hạn chế thực phẩm giàu mỡ bão hòa và cholesterol, đặc biệt ở người có bệnh lý mạn tính.

Do đó, Tiến sĩ Giang cho rằng món ăn này không phù hợp để dùng thường xuyên với:

- Người rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch.

- Người tăng huyết áp, bệnh tim mạch.

- Người bị đái tháo đường, béo phì.

- Người mắc gout hoặc tăng acid uric.

- Người bị gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa.

- Người cao tuổi ít vận động.

Ở những nhóm người trên, việc ăn chân giò nhiều và thường xuyên có thể âm thầm làm bệnh tiến triển nặng hơn.

Theo chuyên gia, người bình thường cũng chỉ nên chân giò hầm thuốc bắc ăn với lượng nhỏ, không quá 1 lần/tuần, khi ăn nên vớt bớt mỡ, ăn kèm nhiều rau xanh. Đặc biệt, người dân không nên coi đây là món “đại bổ” để ăn liên tục, nhiều ngày. Với phụ nữ sau sinh nếu ăn cũng cần cân đối tổng khẩu phần, tránh thừa năng lượng.

“Chân giò hầm thuốc bắc không phải món xấu nhưng cũng không phải món bổ cho mọi người. Ăn đúng lượng, đúng người và đúng tần suất mới là cách sử dụng thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Dinh dưỡng không nằm ở một món ăn mà ở sự cân bằng lâu dài của cả chế độ ăn”, Tiến sĩ Giang nhấn mạnh.