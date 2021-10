Miễn dịch được tạo ra do tiêm vắc-xin và mắc COVID-19 khác nhau như thế nào?

Thứ Hai, ngày 04/10/2021 12:00 PM (GMT+7)

Những người đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tạo ra miễn dịch có hiệu quả cao hơn và tồn tại lâu hơn so với những người đã nhiễm SARS-Cov-2.

Thông tin trên được đưa ra trong Infographic được Hiệp hội Miễn dịch học Anh (The British Society for Immunology) cộng tác cùng Hiệp hội Miễn dịch học Coronavirus Anh (Coronavirus Immunology Consortium) xây dựng.

Infographic đã thể hiện sự khác biệt về miễn dịch tạo ra do nhiễm virus SARS-CoV-2 và vắc-xin đã được ĐH Y dược TP HCM biên dịch lại.

Miễn dịch ở người mắc COVID-19

Về ý nghĩa với cơ thể: Ở những người bị mắc COVID-19 có nguy cơ diễn tiến nặng; có khả năng gây ra "hội chứng sau COVID-19"; có khả năng lây bệnh cho những người khác.

Về đáp ứng miễn dịch ở những người mắc COVID-19 có sự khác biệt rất lớn giữa mỗi người; có thể liên quan đến mức độ nặng khi mắc COVID-19; người bệnh nặng thường có đáp ứng miễn dịch mạnh và kéo dài hơn.

Về thời gian bảo vệ ở người mắc COVID-19, tài liệu cho thấy có sự thay đổi tuỳ người và chưa có nhiều thông tin; giảm dần theo thời gian, người triệu chứng nhẹ thường có khả năng bảo vệ yếu hơn.

Trước các biến thể: Những người mắc COVID-19 có thể tái nhiễm bệnh (nhưng không phổ biến) và hệ miễn dịch có thể không đáp ứng với những biến thể mới.

Miễn dịch ở người tiêm vắc-xin

Về ý nghĩa với cơ thể: Giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và hạn chế diễn tiến nặng; Tạo ra đáp ứng miễn dịch một cách an toàn; Giảm khả năng lây lan COVID-19; vắc-xin không làm bạn mắc COVID-19.

Về đáp ứng miễn dịch: Có sự khác nhau giữa mọi người nhưng phần lớn tạo ra đáp ứng miễn dịch lớn; Có thể tạo ra đáp ứng miễn dịch hiệu quả mạnh mẽ; Đối với người bệnh đã khỏi, tiêm vắc-xin giúp tăng cường miễn dịch.

Về thời gian bảo vệ ở người được tiêm vắc-xin đang được nghiên cứu thêm, tuy nhiên 2 mũi tiêm vắc-xin tạo ra đáp ứng bảo vệ cơ thể lâu dài. Tiêm vắc-xin tăng cường có thể duy trì đáp ứng miễn dịch lâu dài.

Trước các biến thể: Vắc-xin (2 mũi) tạo ra đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ với các biến thể hiện tại. Kháng thể nhiều trong cơ thể tăng phản ứng chéo với các biến thể mới. Vắc-xin có thể thay đổi, thích nghi với các biến thể.

Kết luận

Tài liệu của Hiệp hội Miễn dịch học Anh (The British Society for Immunology) cộng tác cùng Hiệp hội Miễn dịch học Coronavirus Anh (Coronavirus Immunology Consortium) đưa ra kết luận: Hầu hết những người đã tiêm vắc-xin sẽ tạo ra đáp ứng miễn dịch hiệu quả và kéo dài hơn khi so sánh với nhiễm bệnh tự nhiên.

"Ngay cả khi bạn đã từng nhiễm COVID-19, vắc-xin sẽ tăng cường miễn dịch có từ nhiễm bệnh tự nhiên, dù đáp ứng miễn dịch này ít hay nhiều" - tài liệu trên nhấn mạnh.

Vì thế, cho dù bạn đã nhiễm COVID-19, bạn cũng nên tiêm ngừa vắc-xin để tăng cường miễn dịch của cơ thể đối với loại virus này.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/mien-dich-duoc-tao-ra-do-tiem-vaccine-va-mac-covid-19-khac-nhau-nhu-the-n...Nguồn: https://giadinh.net.vn/mien-dich-duoc-tao-ra-do-tiem-vaccine-va-mac-covid-19-khac-nhau-nhu-the-nao-172211003174508717.htm