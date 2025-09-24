Mẹ hai con gãy cổ, suýt liệt nửa người sau cú ngáp mạnh

Câu chuyện về tai nạn hy hữu của bà mẹ hai con Hayley Black được Mail đưa tin ngày 22/9, sau khi cô chia sẻ lên TikTok và thu hút sự chú ý. Hayley kể một ngày năm 2016, trong lúc chờ pha sữa, thấy con gái sơ sinh Amelia ngáp và vươn vai, cô cũng ngáp theo một cách tự nhiên. Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội ập đến khiến Hayley nhận ra có điều bất thường.

"Hầu hết mọi người đều bắt đầu ngày mới bằng một cái ngáp dài và chẳng ai nghĩ nó lại có thể dẫn đến tình huống như tôi. Khoảng 5h sáng hôm đó, tôi tỉnh dậy, nhìn sang thấy con gái đang ngáp. Theo phản xạ, tôi cũng ngáp rồi vươn người để dậy pha sữa. Ngay lập tức, một luồng điện chạy dọc nửa người, khiến tôi bật dậy trong hoảng hốt. Cánh tay tôi bị kẹt cứng trên không trung. Tôi biết ngay có điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra", cựu nhân viên trực tổng đài khẩn cấp, sống ở thành phố Milton Keynes, kể.

Hoảng loạn, Hayley vội nhờ chồng là Ian, hiện 39 tuổi, gọi xe cấp cứu. Ban đầu anh nghĩ vợ chỉ lo lắng thái quá, nhưng khi Hayley nhấn mạnh cô gặp vấn đề nghiêm trọng, anh mới vừa pha sữa, vừa gọi cấp cứu.

Hayley vui đùa với con trong quá trình phục hồi sau ca mổ sinh tử. Ảnh: Kennedy News

"Tôi nhớ chuyến đi đến bệnh viện đau đớn khủng khiếp, họ phải giữ đầu tôi cố định", cô kể. Khi đến nơi, kết quả chụp chiếu không phát hiện bất thường, khiến các bác sĩ bối rối.

"Tôi đau đến mức suốt đêm chỉ biết gào thét, phải dùng khí giảm đau. Tôi còn cố đập đầu mình để ngất đi vì không chịu nổi. Nhưng không ai nghe, tôi cứ nói mãi: Có gì đó thực sự không ổn'", Hayley nói.

Các bác sĩ sau đó làm thêm xét nghiệm và một phẫu thuật viên xác nhận tình trạng của Hayley tệ hơn họ nghĩ, khi nửa người bên phải của cô đã liệt hoàn toàn. Hai đốt sống cổ C6 và C7 đã bật hẳn ra trước sau cú ngáp lớn, chèn vào tủy sống. "Họ nói đây là một tai nạn cực kỳ hy hữu", cô nhớ lại.

Theo Mail, có 7 đốt sống cổ nằm ở phần trên cùng của cột sống, giữ vai trò nâng đỡ hộp sọ và kết nối với toàn bộ cơ thể. Hai đốt sống bị lệch của Black liên quan trực tiếp đến các dây thần kinh kiểm soát vận động của chi trên. Khi tiến hành ca phẫu thuật khẩn cấp, các bác sĩ thông báo cơ hội sống của cô chỉ còn 50/50. Kể cả khi ca mổ thành công, khả năng đi lại bình thường cũng chỉ còn một nửa.

May mắn là ca phẫu thuật khẩn cấp, có tên y khoa là cắt đĩa đệm và hàn xương, đã thành công. "Tôi tỉnh dậy và các chức năng được phục hồi, thật kỳ diệu. Tôi quá may mắn, nhưng cú sốc tinh thần thì vẫn còn. Tôi không thể ngáp mà không thấy hoảng sợ, thậm chí cố nín ngáp cũng khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Ngày nào tôi cũng biết ơn các bác sĩ phẫu thuật vì họ đã cứu tôi, để tôi được ở bên các con, làm những việc mình có thể. Hiện tại, không phải ngồi xe lăn đúng là một phép màu, và tôi mãi trân trọng điều đó", cô nói.

Quá trình hồi phục của Hayley thực sự gian nan, không chỉ với bản thân cô mà cả với người chồng hết lòng chăm sóc, người đã trở thành "điều dưỡng" cho vợ suốt nhiều tháng sau tai nạn. Hayley cho biết thời gian đó, cô phải chịu những cơn đau thần kinh dữ dội, cùng chẩn đoán mới: bệnh đau cơ xơ hóa (fibromyalgia). Đây là một bệnh mạn tính gây đau lan tỏa khắp cơ thể, kèm theo mệt mỏi, khó ngủ và giảm khả năng tập trung.

Hayley đã phải học đi lại từ đầu và từng ngồi xe lăn suốt nhiều tháng trong quá trình hồi phục. Ngoài ra, cô có một vết sẹo ở khí quản - dấu tích ca phẫu thuật sinh tử mà các bác sĩ đã thực hiện để cứu mạng cô.

Hayley nói: "Quá trình hồi phục kéo dài cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi mất rất lâu mới có thể chấp nhận được mọi chuyện. Chồng tôi gần như trở thành một ông bố đơn thân kiêm người chăm sóc tôi chỉ sau một đêm. Mọi thứ vô cùng khó khăn".

Hiện tại, sau 9 năm, Hayley vẫn chịu di chứng tổn thương dây thần kinh. "Tôi thường xuyên bị những cơn đau chạy dọc cánh tay, lan xuống lưng rồi ngược lên cổ và đầu. Nếu không uống thuốc, mỗi bước đi đều khiến tôi cảm giác như bị luồng điện giật chạy dọc sống lưng rồi bắn thẳng lên đầu", cô nói.

Chấn thương cổ không chỉ để lại di chứng sức khỏe mà còn khiến gia đình Hayley lao đao về tài chính. "Tôi nhiều lần cố gắng quay lại làm việc, nhưng rồi lại phải nghỉ ốm quá nhiều, cuối cùng hoặc là mất việc hoặc buộc phải xin nghỉ. Tôi cũng không thể tham gia các lớp thể dục hay chạy nhảy cùng các con", cô nói.

Hayley hiện tại bên chồng và hai con. Ảnh: Kennedy News

Hiện bà mẹ hai con muốn chia sẻ trải nghiệm bản thân như một lời cảnh báo để người khác nhận thức được nguy cơ từ những việc tưởng chừng như bình thường và đơn giản.

"Không chỉ riêng tôi mới gặp phải những tai nạn hy hữu như thế này. Vùng cổ rất mong manh, nhưng nhiều người không hề hay biết. Điều duy nhất tôi rút ra được là hãy biết trân trọng những điều nhỏ bé. Việc trở thành một người bệnh mạn tính sau tai nạn khiến tôi càng biết ơn những ngày khỏe mạnh, những khoảnh khắc giản dị, việc có thể đi lại, và quan trọng nhất là được ở bên chồng con", cô tâm sự.

Hayley cũng muốn gửi gắm thông điệp đến những ai đang phải sống chung với bệnh mạn tính hoặc hồi phục sau một chấn thương, biến cố.

"Bất chấp áp lực xã hội, bạn có quyền hồi phục theo cách riêng, dù có thể lộn xộn và đầy khó khăn. Bạn được phép chật vật, vì đó là điều bình thường khi cuộc sống thay đổi quá lớn. Bạn không cần phải trở thành anh hùng hay nguồn cảm hứng cho ai, chỉ cần cố gắng vượt qua từng ngày theo cách tốt nhất mà bạn có thể. Điều quan trọng nhất là hãy tự lên tiếng cho chính mình và tin vào bản năng. Bạn sẽ biết ngay khi cơ thể có điều gì thực sự bất ổn", cô nhắn nhủ.