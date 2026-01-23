Massage có giúp giải rượu?

Những ngày cuối năm, tiệc tùng triền miên có thể khiến cơ thể quá tải và xuất hiện một số triệu chứng do sử dụng quá nhiều rượu bia như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt... Nhiều người chọn phương pháp massage để giải rượu.

BS.CK1 Lê Thiện Kim Hữu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3 cho biết, massage có nhiều loại hình và mục đích khác nhau, gồm: xoa bóp toàn thân, xoa bóp bấm huyệt trị bệnh, xoa bóp thư giãn, xoa bóp vật lý trị liệu, hoặc kết hợp với các phương pháp khác như giác hơi.

Trong số đó, xoa bóp bấm huyệt trị bệnh được ghi nhận có tác dụng hỗ trợ giảm nhẹ một số triệu chứng trong tình trạng say rượu.

Tuy nhiên, các loại massage thông thường khác như xoa bóp thư giãn hoặc massage vật lý trị liệu chỉ nhằm mục đích tăng cường sức khỏe và thư giãn khi cơ thể khỏe mạnh, chứ không có tác dụng giải rượu hoặc điều trị ngộ độc rượu.

Theo bác sĩ, say rượu là tình trạng xảy ra khi lượng cồn tiêu thụ vượt quá khả năng chuyển hóa của gan. Các nguyên nhân chính gây ra cảm giác say rượu bao gồm mất nước; viêm nhiễm; giấc ngủ kém chất lượng. Những tác hại này dẫn đến các triệu chứng phổ biến như buồn nôn, nôn ói; đau đầu, chóng mặt; lo lắng, bồn chồn; đau nhức cơ và cảm giác mệt mỏi toàn thân.

Xoa bóp bấm huyệt được sử dụng như một phương pháp hỗ trợ, giúp kích thích các huyệt vị, thông kinh hoạt lạc, điều hòa khí huyết, cải thiện sự lưu thông của khí huyết trong cơ thể; giảm đau đầu và nhức mỏi cơ thể thông qua tác động lên các huyệt đạo quan trọng; thư giãn thần kinh, giảm cảm giác lo lắng và khó chịu.

Xoa bóp có thể giúp tăng cường lưu thông máu, nhưng tác dụng này không trực tiếp làm giảm nồng độ acetaldehyde hay đẩy nhanh quá trình giải rượu. Gan vẫn là cơ quan chính thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, xoa bóp có thể giúp giảm một số triệu chứng khó chịu do say rượu, như đau đầu, đau mỏi cơ, bằng cách thư giãn cơ bắp và giảm căng thẳng.

"Xoa bóp và ấn huyệt có thể được sử dụng để giảm nhẹ các triệu chứng khó chịu sau khi uống rượu, phương pháp giải rượu hiệu quả nhất vẫn là thời gian để gan tự xử lý ethanol và tránh uống quá nhiều rượu", bác sĩ Hữu nhấn mạnh.

Xoa bóp bấm huyệt chỉ hỗ trợ giảm nhẹ triệu chứng say rượu nhẹ, không giải rượu hay trị ngộ độc nặng. Ảnh: Phương Hằng

Bác sĩ lưu ý chỉ nên thực hiện xoa bóp ở vùng đầu và các vùng cơ bị đau mỏi. Mỗi lần xoa bóp không nên kéo dài quá 20 phút cho mỗi vùng. Nên sử dụng các phương pháp làm ấm nhẹ nhàng như chườm ấm hoặc xông hơi ngải cứu để giãn cơ. Tránh sử dụng các thủ thuật mạnh khác.

Tuyệt đối không bấm huyệt trên các vết thương hở, vết bầm tím hoặc bất kỳ vùng da nào đang bị sưng tấy. Áp lực khi xoa bóp day ấn phải nhẹ nhàng, đặc biệt là ở những vùng da mỏng và nhạy cảm như mặt. Bất kỳ cảm giác đau nào trong quá trình xoa bóp đều là dấu hiệu cần dừng lại và điều chỉnh lại kỹ thuật. Xoa bóp bấm huyệt không được gây đau.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc rượu nặng như mất nước nghiêm trọng, lơ mơ, dấu hiệu sinh tồn (ví dụ: mạch, huyết áp, nhịp thở) không ổn định, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay lập tức. Tuyệt đối không tự ý xoa bóp bấm huyệt trong những trường hợp này.

Xoa bóp bấm huyệt, nếu được thực hiện đúng cách, có thể hỗ trợ giảm một số triệu chứng sau khi uống rượu. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp giải rượu chính và chỉ nên áp dụng cho các trường hợp nhẹ. Trường hợp nặng cần ưu tiên can thiệp y tế.

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, nên thực hiện xoa bóp bấm huyệt tại các cơ sở y tế uy tín tránh gặp phải những hậu quả đáng tiếc.