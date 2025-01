5 loại nước giúp giải rượu hiệu quả trong ngày Tết

Triệu chứng của say rượu

Say rượu là một tập hợp các triệu chứng khó chịu xuất hiện sau khi uống rượu. Nó có thể xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm uống quá nhiều hoặc uống rượu mà không đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ nước và thức ăn.

Cường độ của cơn say rượu có thể khác nhau, phụ thuộc vào các yếu tố như loại và lượng rượu bạn uống, khả năng chịu đựng của từng người.

Nếu từng trải qua cơn say rượu, bạn sẽ biết rằng các triệu chứng có thể dao động từ đau đầu nhẹ hoặc buồn nôn đến tình trạng mệt mỏi nặng, nôn ói, kiệt sức, lo lắng và đau nhức cơ. Rượu hoạt động như một chất lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước. Tình trạng mất nước là một trong những yếu tố chính gây ra triệu chứng say rượu.

Thực tế, rượu làm tăng sản xuất nước tiểu, dẫn đến mất nước nhiều hơn, theo Michelle Routhenstein, chuyên gia dinh dưỡng phòng ngừa tim mạch và là chủ sở hữu của Entirely Nourished (một phòng khám tư vấn dinh dưỡng tư nhân có trụ sở tại New York, Mỹ).

Say rượu gây ra cảm giác rất khó chịu.

Không chỉ lượng rượu tiêu thụ ảnh hưởng đến tình trạng say, mà loại rượu cũng đóng vai trò quan trọng, theo Mandy Enright, chuyên gia sức khỏe và tác giả của cuốn sách “30-Minute Weight Loss Cookbook”. “Rượu có nồng độ cồn theo thể tích (ABV) cao hơn có thể làm tăng nguy cơ mất nước. Uống quá nhanh, uống khi bụng đói và không uống nước xen kẽ giữa các lần uống rượu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng hydrat hóa”, Mandy Enright giải thích.

Dù thức dậy với cơn say rượu có thể khiến bạn cảm thấy như cơ thể đã cạn kiệt năng lượng, nhưng đồ uống phù hợp có thể giúp bạn phục hồi và lấy lại phong độ nhanh hơn. Dưới đây là một số loại đồ uống tốt nhất giúp giảm triệu chứng say rượu.

1. Nước lọc

Nước là giải pháp số 1 để bù nước sau một đêm uống rượu, theo Haley Bishoff, chủ sở hữu Rūtsu Nutrition (công ty cung cấp dịch vụ tư vấn dinh dưỡng cá nhân ở Mỹ). Nước rất cần thiết để cung cấp lại lượng nước đã mất và giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Uống đủ nước là cách đơn giản và hiệu quả nhất để chống lại tình trạng mất nước do rượu gây ra.

2. Đồ uống chứa chất điện giải

Việc đi vệ sinh nhiều lần do uống rượu cũng khiến cơ thể mất một số chất dinh dưỡng. “Đồ uống chứa chất điện giải rất có lợi cho việc giảm say rượu, vì chúng giúp bổ sung các chất dinh dưỡng bị mất do tác dụng lợi tiểu của rượu”, theo Michelle Routhenstein.

Các loại đồ uống chứa chất điện giải bao gồm nước thể thao, nước dừa, bột điện giải hoặc Pedialyte. Chúng rất tốt trong việc bổ sung các chất điện giải như natri, kali và magie bị mất do rượu. Đồ uống này giúp khôi phục cân bằng nước cho cơ thể và có thể giảm các triệu chứng như chuột rút cơ bắp và chóng mặt.

Đồ uống có chứa điện giải giúp giải rượu.

3. Nước ép trái cây

Nước ép trái cây (100% nguyên chất), đặc biệt là những loại giàu vitamin và chất chống oxy hóa như nước cam hoặc nước cà chua, có thể giúp tăng lượng đường trong máu và cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu. Lượng nước bổ sung từ nước ép cũng giúp cơ thể bù nước.

Nước ép cà chua giàu natri và là nguồn cung cấp kali tốt, hai chất điện giải này cần thiết để bù nước. Ngoài ra, nước ép cà chua chứa chất chống oxy hóa như lycopene và các vitamin giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể.

4. Trà

Bên cạnh việc tăng lượng nước, các loại trà thảo mộc như trà gừng hoặc trà bạc hà có thể làm dịu dạ dày và giảm cảm giác buồn nôn. Trà cúc La Mã (chamomile) giúp thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Một số nghiên cứu trước đây cũng cho rằng, trà xanh có thể hữu ích trong việc điều trị triệu chứng say rượu nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, theo Mandy Enright.

5. Nước hầm xương và nước canh

Nước hầm xương và nước canh có thể trông không hấp dẫn, nhưng chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp chống lại cảm giác say rượu. Nếu bạn không muốn ăn, nước hầm sẽ nhẹ nhàng với dạ dày và giúp bổ sung lượng nước đã mất.

“Nước hầm xương rất hiệu quả trong việc giảm say rượu vì nó không chỉ cung cấp nguồn chất lỏng mà còn chứa các chất điện giải và một lượng protein nhất định, giúp tái tạo năng lượng cho cơ thể”, Mandy Enright chia sẻ.