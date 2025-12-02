Mắc sai lầm khi sử dụng ống hút thủy tinh, cô gái ho ra máu

Vô tình nuốt mảnh vỡ của ống hút thuỷ tinh

Breezie O’Brien là một người nổi tiếng trên TikTok, cô cho biết mình đang uống nước bằng ống hút thủy tinh thì đột nhiên cảm thấy một vật cứng trượt xuống cổ họng.

Khi nhìn xuống ly, cô hốt hoảng phát hiện mình vô tình nuốt phải một mảnh ống hút dài hơn 1,2 cm. 2 giờ sau, cô ợ mạnh và phun ra máu nên phải tức tốc tới bệnh viện để kiểm tra.

O’Brien cho biết, khi cô đến viện, một số y tá ban đầu tỏ ra không tin. Tuy nhiên, khi bác sĩ kiểm tra, mọi chuyện lập tức chuyển biến nghiêm trọng.

Kết quả CT cho thấy mảnh thủy tinh sắc như dao đã vượt qua thực quản và kẹt lại trong dạ dày, tình huống có thể gây thủng dạ dày hoặc chảy máu nội tạng.

Ống hút thuỷ tinh tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Cô được đưa vào phòng mổ ngay lập tức. Nhưng ngay trước khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện mảnh thủy tinh đã di chuyển sang ruột non, khiến việc lấy ra trở nên quá nguy hiểm.

“Bác sĩ bảo tôi phải theo dõi dấu hiệu chảy máu trong 2 ngày và kiểm tra phân. Họ nói vì nó đã chui qua thực quản và dạ dày, nên khả năng cao sẽ ổn”, cô chia sẻ.

Nằm trên giường bệnh, O’Brien đăng video cảnh báo: “Không đáng đâu. Đừng dùng ống hút thủy tinh nữa”.

Trong các trường hợp như O’Brien, bác sĩ thường chọn cách theo dõi tự nhiên vì ruột non là ống cơ mềm, có thể đẩy vật thể đi qua. Mổ mở hoặc nội soi để lấy mảnh sắc nhọn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn. Dù vậy, một mảnh thủy tinh trong ruột vẫn có thể làm rách thành ruột, gây thủng, rò chất thải vào ổ bụng, dẫn đến nhiễm trùng nặng, phải mổ cấp cứu.

Nguy cơ tiềm ẩn của ống hút thủy tinh

O’Brien từng quảng bá loại ống hút này trên TikTok. Loại sản phẩm này nổi tiếng vì không chứa hóa chất độc hại như ống hút nhựa, có thể tái sử dụng hàng trăm lần, chịu nhiệt tốt.

Tuy nhiên, thủy tinh không phải là thứ bất khả xâm phạm. Nó có thể nứt vỡ khi thay đổi nhiệt độ đột ngột, hoặc bị tác động trong quá trình vệ sinh.

Các chuyên gia cảnh báo:

- Ống hút silicone: an toàn nhất, phù hợp cho trẻ nhỏ nhưng mềm, nhiều người không thích sử dụng.

- Ống hút kim loại: bền, cứng, nhưng cực nguy hiểm nếu ngã khi đang ngậm.

- Ống hút thủy tinh: nguy cơ cao, nếu vỡ có thể cứa rách thực quản, thủng dạ dày hoặc ruột, gây chảy máu nội tạng, nhiễm trùng và tử vong.

Chấn thương do ống hút tái sử dụng đang tăng mạnh

Một nghiên cứu 10 năm ghi nhận 1.174 ca nhập viện liên quan đến ống hút tái sử dụng (nhựa cứng, thủy tinh, kim loại) từ 2012–2021.

Chấn thương vùng miệng và răng miệng nhiều hơn đáng kể so với ống hút nhựa dùng một lần.

Chấn thương do ống hút kim loại tăng 12,8% trong giai đoạn nghiên cứu.

Nghiên cứu cũng cho thấy số ca chấn thương tăng 46% theo thời gian, tỉ lệ thuận với độ phổ biến của các loại ống hút “xanh”.

Phần lớn tai nạn là do tự đâm vào miệng hoặc mắt khi uống, dùng sai cách, nghịch, hoặc chơi đùa với ống hút.