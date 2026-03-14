Mách bạn cách làm bánh cuốn 3 màu từ nguyên liệu tự nhiên bắt mắt, thơm ngon cho bữa ăn gia đình

Bánh cuốn là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, được nhiều người yêu thích nhờ lớp bánh mềm mịn, nhân thịt đậm đà và hương vị thanh nhẹ.

Với một chút biến tấu từ nguyên liệu tự nhiên như nghệ và lá cẩm, món bánh cuốn truyền thống trở nên rực rỡ hơn với ba màu sắc hấp dẫn.

Không chỉ đẹp mắt, bánh cuốn 3 màu còn giữ trọn hương vị thơm ngon, thích hợp cho bữa ăn gia đình hoặc bữa sáng nhẹ nhàng.

Dân Việt giới thiệu công thức làm bánh cuốn 3 màu tại nhà thơm ngon hấp dẫn như sau:

Nguyên liệu làm bánh cuốn 3 màu

- Bột gạo

- Bột năng

- Dầu ăn

- Thịt bằm

- Cà rốt

- Nấm mèo

- Hành tím

- Gia vị: đường, tiêu, hạt nêm

- Nghệ (tạo màu vàng)

- Lá cẩm (tạo màu tím)

Cách làm bánh cuốn 3 màu

Bước 1. Pha bột bánh

- Trộn bột gạo và bột năng theo tỷ lệ 2 phần bột gạo : 1 phần bột năng, khuấy đều với nước rồi cho thêm một ít dầu ăn. Tùy loại bột mới hay cũ mà điều chỉnh lượng nước để bột không quá đặc hoặc quá loãng.

Chia bột thành ba phần:

- Phần bột trắng giữ nguyên.

- Phần bột vàng thêm một ít nghệ.

Tráng lớp bánh mỏng, chờ 10 giây bánh chín, cho nhân vào cuốn

- Phần bột tím thêm nước lá cẩm.

Bước 2: Làm nhân bánh

Phi thơm hành tím, cho thịt bằm vào xào đến khi săn lại. Tiếp tục cho cà rốt cắt hạt lựu và nấm mèo băm nhỏ vào đảo đều. Nêm đường, hạt nêm và tiêu cho vừa ăn, xào đến khi phần nhân khô lại.

Xào nhân thịt, cà rốt, nấm mèo

Bước 3: Tráng bánh

Làm nóng chảo và quét một lớp dầu ăn mỏng, sau đó dùng giấy thấm để lau bớt dầu. Cho bột vào chảo, tráng thật mỏng rồi đậy nắp khoảng 10 giây cho bánh chín.

Bước 4: Cuốn bánh

Khi bánh chín, cho một ít nhân vào giữa rồi cuốn nhẹ tay. Những chiếc bánh sau chỉ cần tiếp tục tráng bột mà không cần thấm dầu lại.

Bánh cuốn 3 màu khi hoàn thành có lớp bánh mềm, mịn và bắt mắt. Khi ăn, bạn có thể chuẩn bị thêm rau sống, dưa leo và một chén nước mắm pha để tăng hương vị. Món ăn vừa thanh nhẹ, vừa thơm ngon, thích hợp cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ trong ngày.

Với cách làm đơn giản và nguyên liệu dễ tìm, bánh cuốn 3 màu không chỉ mang lại bữa ăn ngon miệng mà còn khiến bàn ăn gia đình thêm phần hấp dẫn nhờ sắc tím dịu dàng từ lá cẩm.

Chúc các bạn thành công với cách làm bánh cuốn 3 màu này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuý Diễm thực hiện