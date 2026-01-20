Việt Nam có loại quả lâu đời là “thuốc bổ tự nhiên”, cứ ra chợ là thấy

Nguồn cung cấp năng lượng tức thì

Hồng xiêm chứa hàm lượng đường tự nhiên rất cao, giúp cơ thể phục hồi năng lượng gần như ngay lập tức sau khi tiêu thụ. Đây là loại trái cây lý tưởng cho những người tập luyện thể thao, trẻ em đang trong giai đoạn phát triển hoặc những người vừa hồi phục sau cơn ốm. Thay vì sử dụng các loại nước tăng lực công nghiệp, một quả hồng xiêm chín mọng sẽ cung cấp cho bạn nguồn năng lượng sạch và bền bỉ hơn.

Hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của hồng xiêm chính là hàm lượng chất xơ dồi dào (khoảng 5.3g trên 100g quả). Chất xơ giúp làm mềm phân, kích thích nhu động ruột và hỗ trợ quá trình đào thải chất thải diễn ra trơn tru. Ngoài ra, các hợp chất tannin trong hồng xiêm còn có khả năng kháng viêm đường ruột, giúp giảm bớt các triệu chứng của bệnh viêm loét dạ dày và hội chứng ruột kích thích.

Hồng xiêm có nhiều ở Việt Nam lại tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Khả năng chống viêm và kháng khuẩn mạnh mẽ

Hồng xiêm rất giàu tannin – một chất chống oxy hóa và kháng viêm tự nhiên. Tannin giúp trung hòa các axit dư thừa trong dạ dày, giảm sưng và đau trong các trường hợp viêm nhiễm. Bên cạnh đó, các hợp chất polyphenol trong quả này còn giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và ký sinh trùng, bảo vệ hệ thống tiêu hóa và hô hấp khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường.

Tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ thị lực

Hàm lượng vitamin A và vitamin C trong hồng xiêm đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố hàng rào miễn dịch. Vitamin C giúp cơ thể tăng khả năng chống lại các gốc tự do, trong khi Vitamin A cực kỳ thiết yếu cho sức khỏe của đôi mắt. Ăn hồng xiêm thường xuyên giúp duy trì độ ẩm cho giác mạc, cải thiện thị lực và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như đục thủy tinh thể.

Giúp xương chắc khỏe từ bên trong

Ít loại trái cây nào lại chứa bộ ba khoáng chất Canxi, Phốt pho và Sắt tốt như hồng xiêm. Canxi và phốt pho là hai thành phần cốt lõi cấu tạo nên xương và răng, giúp ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người già. Trong khi đó, sắt hỗ trợ quá trình tạo máu, đảm bảo các mô và cơ quan (bao gồm cả mô xương) luôn được cung cấp đầy đủ dưỡng chất và oxy để phát triển khỏe mạnh.

Giảm căng thẳng và hỗ trợ hệ thần kinh

Hồng xiêm được xem là một loại thực phẩm hỗ trợ tâm trí rất tốt nhờ hàm lượng magie và kali dồi dào. Các khoáng chất này giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm bớt tình trạng lo âu, căng thẳng và mệt mỏi kéo dài. Đối với những người thường xuyên bị mất ngủ hoặc áp lực công việc cao, việc bổ sung hồng xiêm vào thực đơn tráng miệng sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và mang lại tinh thần phấn chấn hơn.

Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa

Các chất chống oxy hóa trong hồng xiêm giúp loại bỏ các gốc tự do gây hại, làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Vitamin E và C giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, mịn màng và có độ đàn hồi tốt. Đặc biệt, nhựa (latex) của quả hồng xiêm còn được nghiên cứu trong việc hỗ trợ điều trị các vấn đề về da liễu như mụn cóc hoặc nấm da nhờ đặc tính kháng khuẩn tự nhiên.