Làm gì khi bị ngộ độc khí gas?

Thứ Hai, ngày 27/08/2018 07:47 AM (GMT+7)

Sống khỏe Sự kiện:

Hiện nay, vào mùa đông do nhu cầu sử dụng khí gas để đun nước nóng trong sinh hoạt. Hơn nữa, do điều kiện kinh tế phát triển nhiều hộ gia đình tại nông thôn cũng sử dụng gas, khí biogas thay cho than củi, bếp đun điện. Tuy nhiên, do bất cẩn và chưa hiểu biết kỹ nên đã có nhiều trường hợp phải vào bệnh viện cấp cứu vì bị ngộ độc khí gas, thậm chí có trường hợp đã bị tử vong.

Tác hại của khí gas

Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là ôxít cácbon (CO). Với nồng độ thấp lan tỏa trong không khí, nếu ai hít phải sẽ nhanh chóng bị thâm nhập vào máu. Trong thời gian rất ngắn, nó chiếm đoạt hồng cầu trong cơ thể người, giữ chặt huyết sắc tố hình thành ôxít cácbon, làm cho hàm lượng ôxy trong cơ thể giảm xuống gây nên thiếu ôxy ở đại não.

Khi khí gas rò rỉ, ta dễ ngửi thấy mùi nồng nặc đặc trưng của nó. Nếu ngộ độc nhẹ, người bệnh sẽ có triệu chứng chóng mặt, đau đầu, ù tai, tức ngực và buồn nôn. Ngộ độc nặng, ngoài các triệu chứng như trên còn có hiện tượng toát mồ hôi, tinh thần hoảng loạn, da tái nhợt, bước đi không vững, thị lực giảm, người bị ngộ độc lâm vào trạng thái hôn mê, chân tay co giật, da tím ngắt.

Trường hợp ngộ độc phải làm gì?

Gặp trường hợp bị ngộ độc khí gas, cần nhanh chóng thực hiện các bước sau đây để cải thiện tình hình và kịp thời giải cứu người bị ngộ độc.

- Bịt chặt mũi, hít một hơi dài rồi xông vào phòng, nhanh chóng đóng khóa van bình gas lại và mở tất cả các cửa sổ để cho không khí bên ngoài tràn vào phòng, giảm bớt nồng độ khí gas.

- Chạy nhanh ra ngoài hít thở không khí, sau đó tiếp tục vào phòng khẩn trương đưa người bị ngộ độc thoát ra ngoài.

- Kiểm tra mạch đập, tình trạng hô hấp của người bị ngộ độc. Nếu thấy nạn nhân không còn mạch đập và ngừng hô hấp thì phải khẩn trương làm hô hấp nhân tạo để khôi phục lại trạng thái hoạt động của tim phổi.

- Nếu nạn nhân còn tỉnh cho nằm yên tĩnh nghỉ ngơi, tránh cử động chân tay và bị xúc động để giảm bớt tiêu hao ôxy và năng lượng không cần thiết. Nếu trời lạnh, chú ý giữ ấm cho người bị nạn.

Sau khi sơ cứu cần nhanh chóng đưa người bị ngộ độc tới cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu hỗ trợ để được xử lý kịp thời và điều trị đúng.

Lưu ý: Người giải cứu phải làm tốt công tác phòng vệ cho mình, dùng khăn ướt bịt chặt mũi rồi mới vào phòng. Nghiêm cấm gọi điện thoại, hút thuốc và đóng, mở các công tắc, cầu dao nguồn điện hoặc mọi hành vi có thể phát sinh tia lửa trong môi trường bị nhiễm khí gas để tránh xảy ra cháy nổ.