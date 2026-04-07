Từ hôm nay, người dân TPHCM có ‘bác sĩ gia đình’ theo dõi sức khoẻ tại nhà

Sáng nay (7/4), đúng Ngày Sức khỏe toàn dân, 3 Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư tại các xã Hiệp Phước, Đất Đỏ và Bắc Tân Uyên đã chính thức ra quân, triển khai hoạt động khám, quản lý sức khỏe tại nhà cho người dân.

Theo đó, thay vì chờ người dân đến trạm y tế, từ nay, các trạm y tế sẽ chủ động đến với người dân bằng những hành động thiết thực, gần gũi và đầy trách nhiệm. Lực lượng y tế cơ sở sẽ mang theo trang thiết bị "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để đo huyết áp cho người cao tuổi, tư vấn bệnh mạn tính, sàng lọc nhóm nguy cơ và cập nhật hồ sơ sức khỏe ngay tại nhà người dân.

Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư tại xã Đất Đỏ khám, chăm sóc sức khỏe cho người dân tại nhà. Ảnh: Thảo Ngân.

Đây chính là tinh thần của mô hình mới chuyển từ "nơi khám bệnh" sang "nơi quản lý sức khỏe người dân", từ "thụ động" sang "chủ động", từ "dịch vụ đơn lẻ" sang "chăm sóc liên tục". Và quan trọng hơn, đó là bước đi cụ thể để đưa y tế cơ sở trở thành nền tảng thực sự của hệ thống y tế.

Tại các địa phương triển khai, mỗi đội chăm sóc sức khỏe hoạt động theo mô hình đa ngành. Bác sĩ phụ trách chuyên môn, xây dựng kế hoạch điều trị và kết nối hội chẩn tuyến trên; điều dưỡng điều phối lịch chăm sóc, quản lý hồ sơ; dược sĩ đảm bảo cung ứng và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn; nhân viên y tế công cộng và cộng tác viên đóng vai trò bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, sàng lọc nguy cơ.

Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư tại xã Bắc Tân Uyên (TPHCM) tới tận nhà người dân để kiểm tra sức khoẻ. Ảnh: SYT.

Kết quả bước đầu cho thấy, nhờ sự phối hợp của chính quyền địa phương, tinh thần chủ động của y tế cơ sở và sự hỗ trợ chuyên môn, công nghệ từ ngành y tế thành phố, mô hình vận hành hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Mười (sinh năm 1962, ngụ xã Đất Đỏ) bày tỏ sự cảm kích khi được đội chăm sóc sức khỏe đến tận nhà thăm khám: "Trước đây, nhiều khi tôi không đi khám đúng lịch, thiếu thuốc hoặc không thực hiện đầy đủ các xét nghiệm nên sức khỏe không được ổn định. Nay được các bác sĩ đến tận nhà kiểm tra, tư vấn kỹ lưỡng như vậy, tôi rất vui và rất biết ơn".

Đại diện Sở Y tế TPHCM nhận định, việc triển khai đội chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng là bước đi cụ thể trong lộ trình củng cố y tế cơ sở, hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Đội chăm sóc sức khỏe tại xã Hiệp Phước khám sức khỏe cho người dân ngay tại hộ gia đình. Ảnh: SYT.

Trạm y tế không chỉ là nơi khám bệnh, mà là nơi chăm sóc sức khỏe mỗi ngày; không chỉ là cơ sở y tế, mà là người bạn đồng hành của từng gia đình; không chỉ là tuyến đầu, mà là nền tảng của hệ thống y tế TPHCM. Đó chính là mục tiêu xây dựng một hệ thống y tế gần dân hơn, chủ động hơn và nhân văn hơn.

Có thể khẳng định, từ hôm nay, người dân Hiệp Phước, Đất Đỏ và Bắc Tân Uyên đã thực sự có "bác sĩ gia đình" của riêng mình. Đó là một đội ngũ đa ngành chuyên nghiệp, thấu hiểu hoàn cảnh và theo dõi sức khỏe từng thành viên theo thời gian.

Dự kiến, mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng tại các phường, xã trên toàn thành phố trong thời gian tới, góp phần xây dựng hệ thống y tế cơ sở chủ động, gần dân và bền vững.