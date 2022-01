Hãy cảnh giác khi thường xuyên bị đau vai gáy, khả năng là triệu chứng của bệnh ung thư

Thứ Tư, ngày 12/01/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Đau vai gáy không rõ nguyên nhân có thể là triệu chứng của bệnh ung thư gan hoặc ung thư phổi.

Những người làm việc trong văn phòng hay làm công việc mang vác nặng thường xuyên có lẽ đã quá quen thuộc với tình trạng đau vai gáy. Đây là tình trạng cơ vùng vai gáy co cứng gây đau, kèm theo hạn chế vận động quay cổ, quay đầu. Khi bị đau vai gáy không rõ nguyên nhân, nhiều người thường cho rằng là do bệnh viêm quanh khớp vai gây nên. Tuy nhiên, rất có thể đây là triệu chứng của ung thư gan và ung thư phổi.

Tại sao ung thư phổi lại gây đau vai gáy?

Ung thư phổi là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất vì rất khó phát hiện. Các triệu chứng thường chỉ xuất hiện khi ung thư đã di căn sang các bộ phận khác. Ung thư phổi rất dễ bị di căn xương. Các bộ phận như xương sườn, xương ức, xương đòn, đốt sống ngực và mống mắt đều là những bộ phận ung thư phổi dễ di căn.

Khi di căn sang các bộ phận khác nhau, sẽ gây ra các triệu chứng khác nhau. Một trong số những triệu chứng phổ biến nhất là đau vai. Ung thư phổi cũng có thể chèn ép dây thần kinh, đám rối thần kinh cánh tay và gây đau dữ dội, gây dị cảm ở khớp vai cùng bên, bên trong chi trên.

Tại sao ung thư gan cũng gây đau vai gáy?

Tế bào gan không có dây thần kinh cảm giác nên nếu gan bị tổn thương, bệnh thường không gây ra triệu chứng rõ rệt nào. Lý do ung thư gan có thể gây đau vai gáy là do chúng xâm lấn và chèn ép các mô hoặc dây thần kinh xung quanh, gây ra các cơn đau như đau quặn mật, đau ngực, đau vai và đau quặn thận, …

Đau vai do ung thư gây nên khác với đau vai gáy thông thường ở chỗ ung thư thường có các triệu chứng tại chỗ nguyên phát. Ví dụ như ung thư phổi có thể gây ho và khạc ra đờm, có máu trong đờm, khó thở, sút cân và sốt. Ung thư gan có thể gây sút cân, vàng da, mệt mỏi, chán ăn, … Đau mỏi vai gáy do ung thư không kèm theo rối loạn vận động vai, nhưng đau vai gáy do viêm quanh khớp vai thường kèm theo cử động bất thường rõ rệt.

Làm sao để nhận biết bản thân mắc ung thư hay không?

Cách đơn giản nhận để xác định có bị viêm quanh khớp vai hay không là chụp X quang, tuy nhiên để biết chính xác bản thân có mắc ung thư hay không thì cần phải dựa vào các xét nghiệm khác như chụp CT tầm soát ung thư phổi, siêu âm Doppler màu gan, …

Hầu hết các dạng đau vai không phải là dấu hiệu nhận biết ung thư chính xác, đau vai có thể do rất nhiều tình trạng sức khỏe gây ra, bao gồm: vết thương nhỏ ở vai, ngồi hoặc đứng không đúng tư thế, đông cứng khớp vai, hội chứng Rotator cuff, cường giáp, viêm bao hoạt dịch, … Tuy nhiên, đau vai là một triệu chứng thường bị bỏ qua của ung thư phổi và ung thư gan. Nếu bạn bị đau vai gáy và có các dấu hiệu nhận biết ung thư, hãy tới bệnh viện để được chẩn đoán kịp thời. Bác sĩ sẽ thực hiện một số kiểm tra ở vai để xác định được căn nguyên gây ra cơn đau và xem xét những triệu chứng khác mà bạn đang có để đánh giá tổng quan về tình trạng sức khỏe.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/hay-canh-giac-khi-thuong-xuyen-bi-dau-vai-gay-kha-nang-la-trieu-chung-cua-benh-ung-thu-d538992.html