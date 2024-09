Giữa tâm bão lại điện mất, bác sĩ TTYT huyện phẫu thuật cứu thành công thai nhi bị suy tim thai

BS. Hoàng Tiến Dũng, Phó Giám đốc TTYT Xuân Trường, Nam Định cho biết, ngay trong khi bão Yagi ập đến Nam Định, giữa trời mưa to, gió giật cấp 9 -10, các bác sĩ của TTYT Xuân Trường tiếp nhận thai phụ 19 tuổi ở xã Xuân Vinh được người nhà đưa đến viện bằng xe cá nhân. Thai phụ nhập viện trong tình trạng mang thai 38 tuần, con so, cơn chuyển dạ kéo dài.

Sau khi tiếp nhận qua khám lâm sàng bác sĩ nhận thấy tim thai suy, đầu thai nhi cao, không lọt. Ngay lập tức thai phụ được chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy thai nếu không sẽ nguy hiểm cho con.

Dưới ánh sáng của máy phát điện trong tâm bão các y bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu thành công thai phụ và lấy được ra được thai nhi an toàn. (ảnh BSCC)

Kíp phẫu thuật lấy thai gồm bác sĩ Nguyễn Công Kiên phẫu thuật viên chính, bác sĩ Phạm Đức Hiệu phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê Đinh Sơn Hải và điều dưỡng Phạm Lan Anh. Sau hơn 1 giờ phẫu thuật bác sĩ lấy ra bé gái nặng 2,8kg, trẻ sinh ra khóc ngay, sau đó trẻ được đưa đi theo dõi. Hiện, sức khỏe mẹ và bé đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại TTYT Xuân Trường.

'Khi tiến hành phẫu thuật lấy thai là chiều tối, do ảnh hưởng của bão Yagi nên điện mất, TTYT phải sử dụng máy phát để lấy ánh sáng cho ca phẫu thuật. Thời điểm triển khai phẫu thuật rất khó khăn đó là lúc bão đổ bộ mưa to, gió lớn cây cối đổ ngả nghiêng sản phụ di chuyển được đến bệnh viện an toàn đã là một kỳ tích. Trong hoàn cảnh mưa bão khó khăn các bác sĩ đã hoàn thành ca phẫu thuật giúp 'mẹ tròn con vuông', Bs Dũng chia sẻ.

Cũng theo Bs Dũng, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, TTYT Xuân Trường đã lên đầy đủ các phương án ứng phó với lũ, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc men, máy phát điện cũng như nhân lực đầy đủ, TT bố trí cán bộ trực 24/24 để kịp thời đáp ứng công tác cấp cứu và cứu chữa người bệnh.

