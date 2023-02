Giải mã những giấc mơ... sex

Tuy nhiên, theo chuyên gia về sức khỏe và thể chất Caleb Backe, giấc mơ tình dục không phải lúc nào cũng là về tình dục. Giấc mơ về tình dục có thể xuất hiện cả những người mà chúng ta chưa từng quan hệ tình dục hoặc không muốn quan hệ tình dục.

Bạn có những giấc mơ liên quan đến tình dục có vẻ như rất xa vời với cuộc sống của bạn? Bí quyết là hãy nghĩ về người mà bạn đang quan hệ tình dục. Điều đó sẽ nói lên rất nhiều về những gì đang diễn ra trong cuộc sống mà bạn đang cố gắng vượt qua trong tiềm thức. Thử xem phân tích của chuyên gia về tâm lý tình dục và cách nó hoạt động trong não của bạn.

1. Những thay đổi lớn trong cuộc sống

Nếu gần đây bạn có những thay đổi lớn trong cuộc sống, có thể bạn sẽ có giấc mơ về tình dục. Chẳng hạn, kết hôn có thể làm tăng những giấc mơ này vì cuộc sống của bạn đang trải qua bao nhiêu thay đổi khi lên kế hoạch cho đám cưới và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng nguyên nhân nhiều khi cũng có thể là do sự thăng tiến lớn trong công việc, chuyển đến một thành phố mới hoặc những thay đổi lớn khác.

Tiến sĩ Clare Johnson, một nhà nghiên cứu về giấc mơ, nói rằng giấc mơ kiểu tình dục là tiềm thức của chúng ta hoạt động thông qua tất cả những điều mới mẻ trong cuộc sống.

2. Thiếu tình dục

Nếu bạn khao khát tình dục, bạn quá bận rộn để quan hệ tình dục hoặc độc thân và không quan hệ tình dục trong một thời gian… thì tiềm thức của bạn sẽ cố gắng thỏa mãn nhu cầu tình dục khi bạn đang ngủ.

Bạn có biết rằng bạn có thể đạt cực khoái khi đang mơ không? Những giấc mơ này có thể sẽ xảy ra với những đối tác mà bạn không biết rõ lắm. Một người lạ ngẫu nhiên mà bạn nhìn thấy ở cửa hàng hoặc trên đường. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn bị thu hút bởi những người này. Đôi khi bộ não của bạn sẽ kéo theo một khuôn mặt ngẫu nhiên để giúp bạn thỏa mãn nhu cầu của mình.

3. Bạn đã cảm thấy sáng tạo

Bạn có phải là người sáng tạo? Có thể gần đây bạn có cảm hứng để vẽ hơn, hoặc bạn đang viết về một cơn bão, hay bạn bắt gặp mình đang hát những giai điệu trong khi tắm. Dù bằng cách nào, sự bùng nổ năng lượng sáng tạo cũng có thể tạo ra sự bùng nổ của những giấc mơ tình dục. Bạn cũng có thể có những giấc mơ về tình dục nếu bạn muốn trở nên sáng tạo hơn. Đây có thể là cách tiềm thức xây dựng mong muốn trong bạn và mở ra quá trình suy nghĩ sáng tạo của bạn.

4. Bạn bị thu hút bởi ai đó

Nếu bạn đang phải lòng một ai đó, có lẽ bạn sẽ có một giấc mơ thân mật về họ. Bởi vì bạn nghĩ về họ rất nhiều và mong muốn được tiếp xúc thể xác với họ trong cuộc sống thực, giấc mơ của bạn sẽ thể hiện thực tế đó cho bạn. Thực ra, bạn có thể sẽ mơ về họ khá nhiều, nhưng không phải lúc nào đó cũng là tình dục.

5. Bạn cảm thấy mình có năng lực và tự túc

Giả sử bạn có một giấc mơ tình dục về sếp của mình. Điều đó nghe có vẻ đáng sợ nhưng bạn hãy yên tâm nhé. Khi bạn có một giấc mơ tình dục về một người có quyền lực đối với bạn chứng tỏ bạn đang có được sự tự tin và bạn muốn cho họ thấy bạn có khả năng như thế nào. Đây là cách bộ não nói với bạn rằng bạn nên làm việc chăm chỉ và thăng tiến trong công việc. Nó cũng có thể có nghĩa là bạn cần kết nối nhiều hơn với sếp của mình. Không phải là một kết nối tình cảm mà là các vấn đề liên quan đến công việc. Nếu bạn có những giấc mơ về sếp của mình, có lẽ bạn nên tổ chức một cuộc họp để giải quyết các nhu cầu của bạn với tư cách là một nhân viên.

6. Bạn muốn phát triển một kỹ năng

Nhà tâm lý học giấc mơ Lauri Loewenberg gợi ý bạn nghĩ về ba đặc điểm mà bạn thích ở ai đó khi bạn có giấc mơ tình dục về họ. Bất kể là người nào, có thể là đồng nghiệp, người quen và thậm chí là những người mà bạn không bị thu hút. Nhiều khả năng, có điều gì đó về họ khiến bạn quan tâm và đó là điều đang thể hiện trong giấc mơ của bạn. Hãy dành thời gian cân nhắc những điểm bạn thích ở người đó và xem bạn có thể rút ra điều gì cho chính mình.

7. Bạn đang bất an

Người yêu cũ thì sao? Nếu bạn có những giấc mơ tình dục về người yêu cũ, điều đó có thể do bạn đang ở trong một mối quan hệ mới đang lặp lại những thói quen cũ. Hãy kiểm tra mức độ giống nhau giữa hai mối quan hệ. Đối tác mới của bạn có một số thói quen mà đối tác cũ của bạn có không? Có điều gì về mối quan hệ hiện tại của bạn cần phải thay đổi?

Nằm mơ thấy người yêu cũ cũng có thể là bạn đang cảm thấy bất an. Đặc biệt nếu người yêu cũ này là mối tình đầu của bạn, tâm trí bạn đang tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc để bấu víu. Cảm thấy cô đơn là điều không ai mong muốn, vì vậy trong thế giới giấc mơ của bạn, bạn có thể đang tìm kiếm sự an ủi trong một tình yêu và trải nghiệm trong quá khứ. Điều đó không có nghĩa là bạn vẫn còn yêu người yêu cũ, chỉ là bạn nhớ cảm giác thoải mái và an toàn.

Tâm lý đằng sau những giấc mơ, đặc biệt là về người yêu cũ chứng tỏ bạn vẫn còn đau buồn vì mất họ. Nếu bạn yêu họ và sau đó đánh mất họ, không có gì ngạc nhiên khi họ xuất hiện trong giấc mơ của bạn.

Nằm mơ thấy người yêu cũ có thể là cách tâm trí bạn vượt qua nỗi đau, ghi nhớ những khoảng thời gian tốt đẹp và xử lý những điều tồi tệ. Bạn sẽ không mơ về người yêu cũ mãi đâu, đừng lo lắng. Nhưng có thể mất một thời gian để cân bằng.

8. Bạn đang tìm kiếm sự phấn khích

Bạn đã bao giờ tỉnh dậy sau một giấc mơ tình dục và nghĩ về những gì đã xảy ra trước và sau đó chưa? Là giấc mơ lãng mạn? Bạn có cảm thấy được tán tỉnh theo cách mà bạn chưa từng có trong đời thực? Giấc mơ này có thể có nghĩa là bạn đang muốn tìm kiếm nhiều thứ hơn trong cuộc sống.

Có những giấc mơ tình dục là hoàn toàn bình thường. Đôi khi cơ thể của chúng ta biết những gì chúng ta cần ngay cả trước khi chúng ta làm, vì vậy, hãy luôn lắng nghe những gì giấc mơ đang đánh động cho chúng ta.

