Gan khỏe hay yếu phụ thuộc vào “3 ngọt nên tránh, 2 đắng nên ăn nhiều”

Gan là một cơ quan quan trọng trong việc giải độc cho cơ thể và đóng vai trò như "nhà máy tiêu hóa" chính. Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là gan không có dây thần kinh cảm giác, điều này khiến người bệnh thường không nhận ra sự tổn thương cho đến khi bệnh đã phát triển đến giai đoạn giữa hoặc muộn.

Khi cơ thể xuất hiện 4 dấu hiệu này, hãy đi kiểm tra gan ngay

- Ngứa da

Khi chức năng gan suy yếu, mật bị ứ đọng khiến muối mật và bilirubin đi vào máu, theo tuần hoàn khắp cơ thể và đọng lại trên da, gây kích ứng và ngứa râm ran.

Ảnh minh hoạ.

- Vàng da, vàng mắt

Nếu lòng trắng mắt ngả vàng, sau đó da cũng dần chuyển vàng, có thể là dấu hiệu gan bị tổn thương hoặc tắc mật, khiến bilirubin không được thải ra ngoài.

- Da dễ bầm tím dù không va chạm

Gan có vai trò tổng hợp protein và yếu tố đông máu. Khi gan bị tổn thương, khả năng sản xuất các chất này giảm, khiến máu khó đông và dễ xuất hiện vết bầm trên da mà không rõ nguyên nhân.

- Ứ đọng nước (phù nề, cổ trướng)

Giai đoạn nặng như xơ gan hoặc suy gan, người bệnh có thể bị tích nước ở bụng, tay, chân do tuần hoàn dịch thể bị rối loạn.

“3 ngọt” hại gan nên hạn chế

- Kem lạnh

Nhiều người dù là mùa hè nóng hay mùa đông lạnh đều thích ăn kem. Kem giúp tinh thần thoải mái, nhưng nếu thường xuyên ăn thực phẩm lạnh, không chỉ gây hại cho dạ dày mà lượng đường và phụ gia cao trong kem còn khiến gan phải làm việc quá tải. Đặc biệt, đường phân tử lớn trong kem khó tiêu hóa, dễ chuyển thành chất béo tích tụ trong cơ thể, từ đó hình thành gan nhiễm mỡ.

- Mía

Mùa đông là thời điểm ăn mía phổ biến. Ai cũng biết mía là nguyên liệu chính để sản xuất đường trắng. Nếu ăn quá nhiều, lượng đường dư thừa không được tiêu hao kịp sẽ gây béo phì, tăng đường huyết, và làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

- Trà sữa

Đồ uống gây nghiện của giới trẻ chứa hàm lượng đường, chất tạo hương, chất béo cao, không chỉ làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, xơ gan, mà lâu dài còn có thể dẫn đến ung thư gan.

“2 đắng” dưỡng gan nên ăn thường xuyên

- Keo ong

Keo ong là thực phẩm bổ dưỡng, có tính ôn hòa. Dùng lượng vừa phải có thể tăng sức đề kháng, nâng cao miễn dịch, mà không làm tăng đường huyết. Với người tiểu đường hay người bình thường, flavonoid trong keo ong giúp giãn nở mao mạch, duy trì cân bằng đường huyết, giảm gánh nặng cho gan, bảo vệ và nuôi dưỡng gan.

- Mướp đắng (khổ qua)

Mướp đắng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hạ hỏa cho gan. Đối với người gan nóng, ăn mướp đắng không chỉ giúp mát gan, mà còn kích thích tiết mật, hỗ trợ gan thải độc tốt hơn. Chất momordicin trong mướp đắng còn giúp tăng tiết dịch mật, hỗ trợ tiêu hóa chất béo. Trong sinh hoạt hằng ngày có thể ăn mướp đắng trộn lạnh hoặc xào nhẹ, rất có lợi cho gan.

Dưỡng gan và bảo vệ gan nên bắt đầu từ những việc nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, mỗi người cần hình thành thói quen sống lành mạnh như hạn chế thức khuya, uống đủ nước, duy trì vận động thể chất đều đặn và giữ cân nặng ổn định. Chỉ cần kiên trì thực hiện những thói quen này, chức năng gan sẽ dần được cải thiện, cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng.