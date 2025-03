‘Em bé Thiên niên kỷ’ đột tử khi 25 tuổi, bác sĩ cảnh báo các yếu tố nguy cơ

Qianqian được gọi là “Em bé Thiên niên kỷ” do sinh ra vào thời khắc đặc biệt chuyển giao sang thế kỷ 21. Sự ra đi của cô đã thu hút sự chú ý và thương tiếc ở Trung Quốc.

Theo China News Service, mẹ của Qianqian đăng cáo phó trên tài khoản mạng xã hội, thông báo rằng con gái bà đột tử do tim ở tuổi 25 vào ngày 9/3. Bà cũng chia sẻ lại một trang báo đăng hình ảnh Qianqian chào đời.

Người mẹ cho biết Qianqian đang làm việc trong ngành âm nhạc tại thành phố Thiên Tân. Cô bị sốt, đau bụng vào ngày 3/3 và trở về quê nhà ở Sơn Tây để điều trị. Cô đột nhiên rơi vào tình trạng hôn mê ngày 9/3 và tử vong đêm hôm đó.

Nguyên nhân cái chết của Qianqian do ngừng tim xảy ra một cách đột ngột.

Qianqian ra đi khi còn quá trẻ. Ảnh: Shine

Đột tử do tim là cái chết tự nhiên do các vấn đề liên quan đến tim, chẳng hạn như ngừng tim đột ngột hoặc rối loạn nhịp tim nghiêm trọng. Yin Yiqi, giảng viên sơ cứu thuộc Chương trình Heartsaver của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, chia sẻ, đột tử do tim được ví như một "quả bom hẹn giờ" có thể cướp đi sinh mạng mà không có dấu hiệu báo trước.

Yin lưu ý, các yếu tố như hoạt động thể chất cường độ cao, các bệnh tim mạch tiềm ẩn và tác dụng của một số loại thuốc có thể góp phần gây ra đột tử do tim.

"Điều quan trọng là mọi người cần hình thành thói quen sống lành mạnh, duy trì lịch trình sinh hoạt điều độ và có hiểu biết cơ bản về sơ cứu cũng như chăm sóc sức khỏe trong cuộc sống hằng ngày," Yin nói.

Yin khuyến khích người dân học các kỹ năng sơ cứu thiết yếu, chẳng hạn như hồi sức tim phổi và sử dụng máy khử rung tim tự động. "Việc thành thạo những kỹ năng này có thể giúp chúng ta hành động ngay lập tức để cứu sống bệnh nhân, mang lại cho họ cơ hội sống sót cao nhất có thể", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Những năm gần đây, Trung Quốc lắp đặt hơn 64.000 máy khử rung tim tự động tại các địa điểm công cộng. Con số này đánh dấu sự gia tăng đáng kể so với mức 11.000 máy được ghi nhận vào tháng 5/2021.

Triệu chứng của ngừng tim đột ngột

Theo Mayo Clinic, ngừng tim đột ngột dẫn đến mất ý thức và ngừng thở. Khoảng 50% số trường hợp xảy ra mà không có dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, một số người có thể trải qua các triệu chứng sau:

- Đau hoặc khó chịu ở ngực: Cảm giác tức ngực, đầy, bóp nghẹt hoặc đau.

- Khó thở: Cảm thấy khó thở hoặc hụt hơi dù không vận động nhiều.

- Mệt mỏi bất thường: Kiệt sức hoặc không khỏe.

- Chóng mặt hoặc choáng váng: Cảm thấy lâng lâng, mất thăng bằng.

- Tim đập nhanh hoặc loạn nhịp: Cảm nhận rõ tim đập dồn dập, rung lên hoặc bất thường.

Những triệu chứng này không đặc hiệu và có thể liên quan đến các bệnh lý khác. Trong nhiều trường hợp, ngừng tim đột ngột không có dấu hiệu báo trước, do đó việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và kiểm soát yếu tố nguy cơ như bệnh tim, huyết áp cao và thói quen sinh hoạt rất quan trọng.

Ngừng tim đột ngột cần được cấp cứu ngay lập tức vì tỷ lệ sống sót giảm đáng kể theo từng phút trôi qua nếu không được điều trị.