Dùng theo cách này, tác dụng tốt của cà phê bị đảo ngược

Cà phê được biết đến với nhiều tác dụng tích cực lên sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, bao gồm việc giúp bạn đẩy lùi các triệu chứng trầm cảm và các cơn căng thẳng, theo nhiều nghiên cứu đã chỉ ra.

Ví dụ, một công trình dựa trên 300.000 người từ Đại học Harvard (Mỹ), cho thấy người uống cà phê ít bị trầm cảm hơn đáng kể so với những người không uống, đồng thời ít bị tác động bởi các căng thẳng thường ngày.

Mặc dù vậy, nghiên cứu mới từ Đại học Gdańsk và Đại học Silesia (Ba Lan) cho thấy điều đó không phải lúc nào cũng đúng.

Cà phê chỉ thực sự tốt cho sức khỏe nếu dùng vừa phải - Ảnh: HEALTHLINE

Viết trên tạp chí khoa học Nutrients, các tác giả cho biết họ đã xem xét dữ liệu của gần 4.000 sinh viên đại học.

Các tác giả đã xem xét cụ thể các trường hợp "nghiện học" - tức những người tự thúc ép mình học tập quá mức trong nhóm này.

Tương tự như các trường hợp nghiện công việc ở độ tuổi khác, những người này thường lạm dụng caffeine để duy trì sự tỉnh táo.

Giống như các đặc điểm đặc trưng của việc tiêu thụ quá nhiều caffeine, riêng việc nghiện học hay nghiện công việc cũng dẫn đến tình trạng tỉnh táo và hưng phấn cao độ, tiềm ẩn nguy cơ gây căng thẳng mạn tính, căng thẳng cao độ và nhiều hệ lụy khác về tinh thần.

Vì vậy, các tác giả đã khám phá tác động của việc sở hữu cả 2 thứ "nghiện" - công việc/học tập và caffeine; cũng như khám phá vai trò trung gian của caffeine trong những trường hợp này.

Kết quả đã xác nhận mức độ caffeine cao ở những người này tỉ lệ thuận với mức độ căng thẳng, lo âu, trầm cảm.

Một lượng cà phê vừa phải có thể giúp bạn hưởng lợi từ các chất kháng viêm, chống oxy hóa, vốn tác động tích cực lên hệ vi sinh vật đường ruột và trục não - ruột, giúp điều chỉnh tâm trạng. Bên cạnh đó, tác dụng tăng cường năng lượng của cà phê cũng có lợi cho tinh thần.

Tuy nhiên, nếu quá nhiều, caffeine tác động trực tiếp lên trục hạ đồi - tuyến yên - tuyến thượng thận có thể dẫn đến tăng tiết hormone căng thẳng, tăng cường phản ứng căng thẳng của hệ tim mạch và thần kinh nội tiết, sau đó gây ra căng thẳng tổng thể.

Kết quả nói trên một lần nữa cho thấy cà phê có thể là thức uống tốt, nhưng chỉ thực sự tốt khi bạn dùng vừa phải. Tuy giúp tỉnh táo, nhưng nó không thể thay thế được việc cân bằng công việc, thời gian học tập với nghỉ ngơi.

Trước đó một số nghiên cứu cũng cho thấy lợi ích lên hệ tim mạch của cà phê có thể bị đảo ngược nếu bạn uống quá 6 tách mỗi ngày.