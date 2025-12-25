Điều gì xảy ra nếu không kiểm tra điện thoại ngay khi thức dậy?

Bắt đầu ngày mới một cách chủ động và có ý thức hơn

Theo Ivy Ellis, nhà trị liệu tâm lý và sáng lập Trung tâm Tư vấn Empathetic Counseling Center, việc với tay lấy điện thoại ngay khi vừa thức dậy có thể kéo bạn vào một trạng thái tinh thần tiêu cực. "Điều này xảy ra vì chúng ta có rất ít quyền kiểm soát đối với những thông tin mà điện thoại hiển thị, đặc biệt là nội dung do thuật toán mạng xã hội quyết định", cô nói. Ngược lại, khi không kiểm tra điện thoại ngay, bạn sẽ có nhiều quyền kiểm soát và chủ động hơn trong cách khởi đầu một ngày mới.

Bác sĩ Katherine Brownlowe, Phó giáo sư lâm sàng ngành tâm thần học và sức khỏe hành vi, cũng cho biết quan điểm tương tự. "Việc giảm sử dụng điện thoại thông minh, đặc biệt là vào buổi sáng sớm, giúp chúng ta sống chánh niệm và có chủ đích hơn. Điều này còn giúp giảm tính bốc đồng và tạo động lực để chúng ta kiên trì theo đuổi những lựa chọn lành mạnh trong ngày", cô nói.

Ảnh: Real Simple

Điều tiết cảm xúc tốt hơn

Theo bác sĩ Katherine Brownlowe, việc không dùng điện thoại vào buổi sáng mang lại cho bạn cơ hội kết nối với chính suy nghĩ và cảm xúc của mình. Điều này đặc biệt hiệu quả nếu bạn dành thời gian viết nhật ký, thiền hoặc đơn giản là ngồi yên nhâm nhi cà phê trong vài phút. "Thói quen này có thể giúp tạo nền tảng cho sự cân bằng lành mạnh giữa suy nghĩ và cảm xúc", cô cho biết.

Làm việc hiệu quả hơn

Một lợi ích khác của việc từ bỏ thói quen cầm điện thoại ngay khi thức dậy là khả năng tập trung và năng suất được cải thiện. Theo Ivy Ellis, con người thường xuyên bị xao nhãng bởi thông báo và dòng thông tin liên tục từ điện thoại. "Điều này dễ khiến bạn dành quá nhiều thời gian cho thiết bị, chẳng hạn như lướt mạng hàng giờ, dù ban đầu chỉ định rời khỏi giường để đi tập thể dục", bà nói.

Giảm sự lệ thuộc vào điện thoại

Việc hạn chế dùng điện thoại ngay sau khi thức dậy sẽ tạo nhịp điệu cho cả ngày. Theo bác sĩ Katherine Brownlowe, thói quen này có thể giúp giảm mức độ lệ thuộc và tính gây nghiện của smartphone cũng như thế giới số, từ đó giúp ta giữ được sự cân bằng và chủ động hơn trong cách sử dụng thiết bị suốt ngày dài.

Ít lo âu và căng thẳng hơn

Nếu bạn dễ rơi vào trạng thái lo lắng hoặc căng thẳng, việc cầm điện thoại ngay từ buổi sáng có thể mang lại nhiều tác hại hơn lợi ích. Theo nhà trị liệu Emma, khi chúng ta bắt đầu ngày mới bằng danh sách việc cần làm, những so sánh trên mạng xã hội hoặc tin tức tiêu cực, hệ thần kinh sẽ lập tức chuyển sang trạng thái "chiến đấu hoặc bỏ chạy". Dòng thông báo dồn dập và cảm giác cấp bách từ thông tin còn có thể làm tăng cortisol - hormone gây căng thẳng.

Ngược lại, khi trì hoãn việc dùng điện thoại và cho phép cơ thể khởi động ngày mới một cách chậm rãi, hệ thần kinh sẽ giữ được trạng thái ổn định lâu hơn. Kết quả là mức độ lo âu và căng thẳng giảm đi rõ rệt.

Cách ngừng thói quen nhìn điện thoại vào buổi sáng

Nếu bạn thường vô thức lướt điện thoại sau khi bấm hoãn báo thức, việc có một buổi sáng không màn hình có thể khá khó khăn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên nên thay đổi từ từ thay vì "cai" đột ngột.

Bắt đầu bằng những bước nhỏ: đặt điện thoại xa giường ngủ, tập ra khỏi giường mà chưa cầm máy, sau đó thêm một hoạt động như tắm rửa hay pha cà phê trước khi kiểm tra điện thoại. Cách làm chậm rãi này giúp cơ thể dễ thích nghi và khiến thói quen mới bền vững hơn về lâu dài.

Kiểm tra thời gian dùng màn hình: Hãy xem thống kê screen time trên điện thoại để biết bạn đã dành bao nhiêu phút, thậm chí bao nhiêu giờ cho thiết bị mỗi ngày. Việc nhìn rõ con số này giúp bạn ý thức hơn và có động lực giảm bớt, nhất là khi nhiều điện thoại cho phép theo dõi và đặt giới hạn thời gian sử dụng ứng dụng.

Dùng đồng hồ báo thức riêng: Nếu bạn đang dùng điện thoại để báo thức, hãy cân nhắc chuyển sang đồng hồ báo thức truyền thống. Cách này cho phép bạn để điện thoại xa giường hoặc ngoài phòng ngủ, nhờ đó không cần cầm máy ngay khi vừa thức dậy. Bạn cũng có thể chọn một chiếc đồng hồ phù hợp với sở thích để tạo cảm hứng duy trì thói quen này.