7 tác hại của việc dùng điện thoại khi đang đi vệ sinh

Lướt điện thoại khi ngồi trong nhà vệ sinh đã trở thành thói quen phổ biến, từ kiểm tra tin nhắn, xem video, đọc tin tức đến giết thời gian.

Nhà vệ sinh dường như trở thành "nơi trú ẩn kỹ thuật số" ngắn ngủi, nhưng các nghiên cứu mới cảnh báo thói quen này tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, đặc biệt đối với hệ tiêu hóa, hậu môn và xương chậu.

Dưới đây là 7 tác hại liên quan, cơ chế phát triển và cách giảm thiểu.

Bệnh trĩ

Nghiên cứu PLOS One chỉ ra 66% người tham gia dùng điện thoại trong nhà vệ sinh, với 37,3% ngồi quá 5 phút/lần, so với chỉ 7,1% ở nhóm không dùng.

Nguy cơ bệnh trĩ tăng 46% ở người dùng điện thoại, ngay cả khi điều chỉnh theo tuổi, giới tính, BMI, chất xơ, tập thể dục và thói quen rặn.

Ngồi lâu không hỗ trợ sàn chậu làm tăng áp lực tĩnh mạch hậu môn, gây sưng, đau, chảy máu, ngứa, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.

Táo bón và đi tiêu không đều

Sử dụng điện thoại khiến bạn mất tập trung, bỏ qua tín hiệu ruột tự nhiên, trì hoãn rặn hoặc kéo dài thời gian ngồi. Điều này gây táo bón, phân cứng và đi tiêu không đều, làm rối loạn nhịp điệu đường ruột.

Các chuyên gia cảnh báo sự phân tâm liên tục từ điện thoại khiến mọi người bỏ qua tín hiệu cơ thể.

Nứt kẽ hậu môn

Nứt kẽ hậu môn - vết rách nhỏ quanh hậu môn - thường do phân cứng hoặc rặn đột ngột. Táo bón nặng hơn do ngồi lâu và mất tập trung từ điện thoại làm tăng nguy cơ này.

Các triệu chứng như đau, khó chịu hoặc chảy máu khi đi tiêu là phổ biến.

Rối loạn chức năng sàn chậu

Ngồi lâu trên bồn cầu, đặc biệt với chỗ ngồi mở, làm suy yếu cơ sàn chậu - hỗ trợ bàng quang, ruột và chức năng tình dục. Theo thời gian, điều này gây tiểu gấp, tiểu không tự chủ hoặc khó làm rỗng bàng quang, ruột.

Các chuyên gia nhấn mạnh tư thế "nán lại" làm tăng nguy cơ sức khỏe sàn chậu.

Một người đang sử dụng điện thoại khi đi vệ sinh. Ảnh: Pexel

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Điện thoại trong nhà vệ sinh dễ nhiễm vi khuẩn từ hạt aerosol khi xả nước. Chạm vào điện thoại bẩn rồi chạm mặt hoặc tay mà không rửa kỹ có thể lây truyền vi khuẩn.

Ngoài ra, tư thế xấu hoặc mất tập trung gây làm rỗng bàng quang không hoàn toàn, tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Vấn đề da và viêm nhiễm

Điện thoại hiếm khi được vệ sinh kỹ, dễ tích tụ vi khuẩn như E.coli, Salmonella trong môi trường ẩm của phòng tắm.

Chạm điện thoại bẩn vào da nhạy cảm có thể gây kích ứng, phát ban hoặc nhiễm trùng, đặc biệt với người có bệnh da như chàm, viêm da.

Căng thẳng tư thế và rủi ro từ ngồi lâu

Ngồi lâu trong nhà vệ sinh, đặc biệt khi cúi nhìn điện thoại, gây căng thẳng cho lưng, cổ, khớp hông. Tư thế gù làm tăng áp lực lưng dưới, dẫn đến khó chịu, cứng cơ hoặc vấn đề tư thế lâu dài. Ngoài ra, thói quen này gây rối loạn nhịp đi tiêu, trì hoãn vệ sinh hoặc phụ thuộc vào điện thoại khi đi vệ sinh.

Để giảm rủi ro, hãy hạn chế dùng điện thoại trong nhà vệ sinh, giữ thời gian ngồi dưới 5 phút và chú ý tín hiệu cơ thể. Những thay đổi đơn giản này giúp bảo vệ sức khỏe tiêu hóa, hậu môn và xương chậu, ngay cả khi bạn không mang điện thoại vào phòng tắm.