Diễn viên phim “Yêu tinh” qua đời vì ung thư não, dấu hiệu và biến chứng của căn bệnh này

Thứ Sáu, ngày 02/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Ung thư não có thể gây ra một loạt các triệu chứng thần kinh cũng như ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể.

Go Soo Jung, nữ diễn viên trẻ tuổi dù bắt đầu sự nghiệp bằng một vai phụ trong bộ phim truyền hình “Goblin” nhưng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng khán giả. Sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ vào năm ngoái khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối và xót xa.

Được biết, công ty quản lý xác nhận nguyên nhân qua đời của nữ diễn viên Go Soo Jung là vì khối u não ác tính. Một khối u phát triển trong hộp sọ và khi chúng lớn thì có thể gây ra các triệu chứng như tăng áp lực não, đau đầu và nôn mửa. Khi một số bộ phận bị nén lại, một số chức năng não bị suy yếu và không may mắn, Go Soo Jung bị căn bệnh quái ác này.

Các triệu chứng thường gặp

Các triệu chứng phổ biến nhất của ung thư não liên quan đến sưng và nén trong não. Đôi khi dịch não tủy có thể tích tụ do tắc nghẽn, gây áp lực bên trong sọ não. Những tác động này thường gây ra các vấn đề tổng quát như mệt mỏi, đau đầu và thay đổi ý thức.

Thông thường, các tác động thần kinh cụ thể của ung thư não có thể liên quan đến vị trí khối u trong não hoặc với sự chèn ép lên một vùng nhất định của não. Nhưng cũng có một vài trường hợp các triệu chứng của ung thư não không phải lúc nào cũng khớp với vị trí khối u. Một khối u trong não có thể gây chèn ép nhiều hơn ở những nơi khác và các triệu chứng có thể tương tự với vùng bị chèn ép, không phải vùng ung thư.

Các triệu chứng phổ biến của ung tư não bao gồm:

- Đau đầu hoặc đau cổ

- Chóng mặt (Cảm giác căn phòng đang quay vòng vòng)

- Mệt mỏi hoặc hôn mê

- Khó tập trung

- Khả năng phối hợp kém

- Cảm thấy cơ thể yếu ớt, có cảm giác khác lạ ở một bên mặt hoặc cơ thể

- Nói lắp

- Khó nuốt thức ăn

- Nôn nao và ói mửa

- Thay đổi tầm nhìn

- Hoang mang, co giật

Bạn có thể cảm nhận một hoặc nhiều triệu chứng ung thư não này cùng một lúc mà không báo trước. Nếu có bất kì dấu hiệu nào kể trên, hãy đến gặp bác sĩ để chắc chắn về bệnh tình của mình.

Trẻ em cũng có thể có nhiều dấu hiệu như người lớn như tiểu tiện không tự chủ, khó ngủ, giảm cảm giác thèm ăn, cáu kỉnh và thay đổi tính cách. Và ở trẻ sơ sinh, áp lực nội sọ tăng lên có thể khiến đầu to ra.

Các triệu chứng hiếm gặp

Ung thư tuyến yên

Những bệnh ung thư này có thể gây ra các vấn đè thị lực do sự chèn ép của chiasm thị giác (một khu vực trong não – nơi các đường dẫn thị giác giao nhau) Chúng có thể gây ra sự thay đổi nội tiết tố, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của trẻ em, kinh nguyệt, cân nặng, nhiệt độ cơ thể… Ung thư tuyến yên có thể điều trị bằng phẫu thuật.

U xơ thần kinh

U sơ thần kinh loại 1 và loại 2 là tình trạng có nhiều khối u trong não, hầy hết là lành tính (không có hại) và một số có thể trở thành ung thư. Các triệu chứng bao gồm ù tai, mất thính giác và yếu cơ mặt, cũng như nhiều triệu chứng thông thường của ung thư não. Tình trạng này cũng có dấu hiệu cảnh báo là những đốm đen xuất hiện trên da.

U thần kinh âm thanh

U thần kinh âm thanh là một loại u não không phổ biến, thường lành tính nhưng vẫn có thể trở thành ung thư. Nó phát triển từ dây thần kinh âm thanh gần tai và có thể gây cảm giác ù tai, chóng mặt hoặc mất thính giác.

U hệ thần kinh trung ương Lymphoma

U lympho hệ thần kinh trung ương là một loại ung thư não có thể phát triển ở những người bị suy giảm hệ thống miễn dịch. Các triệu chứng có thể bao gồm thay đổi tính cách, đau đầu, đi tiểu nhiều lần cùng các triệu chứng cơ bản của ung thư não.

Biến chứng của ung thư não

Ung thư não rất hiếm khi di căn sang vùng khác của cơ thể. Các biến chứng của ung thư não bao gồm:

- Giảm cân

- Đau lưng, đau xương sườn hoặc đau hộp sọ

- Sưng bụng

- Khó thở

- Biến dạng đầu hoặc mặt

Những biến chứng này có thể nhanh chóng trở nên trầm trọng hơn và đe dọa đến tính mạng người bệnh. Ung thư não có thể chảy máu dẫn đến viêm não, tăng áp lực nội sọ.

Trong một số trường hợp, thoát vị não có thể xảy ra. Đây là khi não bị đẩy vào tủy sống do áp lực nặng từ khối du, dịch, viêm hoặc chảy máu. Các dấu hiệu của thoát vị não bao gồm thở nhanh, cơ co cứng khó vận động.

Có nhiều loại ung thư não khác nhau và ảnh hưởng của chúng cũng rất khác nhau. Nếu gặp phải bất kì triệu chứng nào bất thường, bạn nên đi khám để phát hiện bệnh sớm và được chăm sóc y tế kịp thời nếu cần.

