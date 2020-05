Những dấu hiệu cực kỳ dễ nhận thấy cảnh báo bạn nên nghĩ tới u não

Thứ Hai, ngày 18/05/2020 11:55 AM (GMT+7)

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cảnh báo những dấu hiệu cảnh báo bạn có thể bị u não.

PGS.TS Đồng Văn Hệ cho biết, có khoảng 120 loại u não khác nhau, hầu hết là các khối u trong mô não, ngoài ra là u ở màng não, tuyến yên, dây thần kinh sọ não…

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đang khám bệnh cho trẻ. Ảnh: Quỳnh Hoa

Các khối u ở mô não hoặc u não lành tính thường tiến triển chậm, các triệu chứng của u não trong trường hợp này cũng sẽ xuất hiện chậm và diễn biến âm ỉ hơn. Ngược lại, nếu u não phát triển nhanh, người bệnh sẽ thấy các triệu chứng rõ rệt hơn cả về tần suất và mức độ như hôn mê, không đi lại được, rối loạn tâm thần...

Đối với trẻ em lại khác với người lớn, và tỷ lệ ác tính lại cao hơn, u não đứng hàng thứ 2 về các bệnh lý ung thư gây tử vong cho trẻ.

Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ, các triệu chứng của u não không đặc hiệu như đau đầu, nôn và buồn nôn, nhìn mờ 1 hoặc 2 mắt, nhìn 1 thành 2 hình, ù tai, điếc… tê bì hoặc yếu tay và hoặc chân tăng dần, mất thăng bằng, nói khó hoặc trở nên lú lẫn hơn, xuất hiện co giật, thay đổi tính cách…

Vì thế, người bệnh thường chủ quan không đi khám khi thấy một vài dấu hiệu cảnh báo bất thường của cơ thể, đến khi phát hiện u não thì tình trạng bệnh đã diễn biến khá nặng.

Khi phát hiện sớm có thể chữa khỏi, trở về với cuộc sống bình thường, không để lại di chứng. Có những bệnh nhân phải dùng thuốc động kinh cả đời, nhưng dùng loại thuốc gì và dừng thuốc hay không phải do bác sỹ chỉ định, vì có những loại thuốc không tốt cho phụ nữ, hay thấy các triệu chứng giảm, người bệnh tự ý dừng thuốc khiến bệnh dễ tái phát…

Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, hằng năm, Bệnh viện khám và điều trị cho khoảng 3.000 bệnh nhân mắc các bệnh lý u não, chủ yếu trong độ tuổi 30- 60, với trẻ em nhỏ nhất là 2 tháng tuổi.

Có bé có biểu hiện nôn nhiều, có bé lại có dấu hiệu đầu to, thóp phồng, khi chụp não phát hiện u nang lành tính. Các bác sỹ khuyến cáo, nếu trẻ có các dấu hiệu bất thường cần đưa đi khám tại các cơ sở y tế.

Đối với dấu hiệu đau đầu thì có tới 80% do áp lực tâm lý, khi hết áp lực thì hết đau đầu; 20% đau đầu do bệnh lý, nếu có khối u thì bệnh nhân hết dùng thuốc lại đau, tần suất tăng dần, đau đầu vào nửa đêm là do u não.

