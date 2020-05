Diễn viên 32 tuổi tử vong vì ung thư dạ dày: Bác sĩ chỉ ra 4 thủ phạm

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ca sĩ, diễn viên Park Ji Hoon qua đời ở tuổi 32 vì căn bệnh ung thư dạ dày. Thông tin trên khiến nhiều bạn trẻ giật mình và các chuyên gia ung bướu cảnh báo bệnh đang ngày càng trẻ hoá.

Căn bệnh ngày càng trẻ hoá

Diễn viên Park Ji Hoon được khán giả Việt biết tới qua những bộ phim như "Máy đánh chữ Chicago", "Vũ khí nhà văn"… Tin tức về cái chết của anh khiến cho người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Căn bệnh ung thư dạ dày cũng khiến nhiều người nổi tiếng tử vong vì nó. Năm 2018, diễn viên Vương Miêu của Trung Quốc cũng qua đời vì bệnh này khi chưa đến tuổi 30.

TS Phạm Văn Bình – trưởng khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K trung ương, cho biết ung thư dạ dày là một trong những bệnh lý ung thư tiêu hóa thường gặp hiện nay và con số mắc ung thư dạ dày hằng năm trên thế giới có xu hướng gia tăng.

Ở Việt Nam, TS Bình cho biết, bệnh nhân ung thư dạ dày ngày càng trẻ hoá. Tại Khoa ngoại bụng 1, TS Bình từng điều trị cho những bệnh nhân chỉ 12 – 14 tuổi đã mắc ung thư dạ dày và trước đó trẻ có tiền sử viêm dạ dày.

TS Bình cho biết, không riêng gì trên thế giới mà ngay ở Việt Nam thì cũng ước tính năm 2018 có 17.527 ca ung thư dạ dày mới mắc, và tỉ lệ tử vong là hơn 15.000 ca, căn bệnh này hiện ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Như vậy chúng ta thấy rằng ung thư dạ dày là bệnh lý ung thư tiêu hóa đáng phải được quan tâm, và đáng phải được đầu tư nghiên cứu điều trị tốt hơn.

Nguyên nhân gây ung thư dạ dày, đến thời điểm hiện tại TS Bình cho biết người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác của ung thư dạ dày là do đâu. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể tăng ung thư dạ dày như vi khuẩn HP, lối sống, ăn mặn…

Thứ nhất, nhiễm khuẩn (vi khuẩn HP) là yếu tố rất lớn. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn HP ở Việt Nam rất cao. Ước tính trên thế giới có khoảng 70% dân số mắc vi khuẩn HP. Tuy nhiên, TS Bình cho rằng không phải ai nhiễm HP cũng mắc phải ung thư dạ dày.

Thứ hai, do tuổi tác, tuổi càng cao thì nguy cơ mắc càng lớn hơn, từ 40-50 tuổi có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn người trẻ. Nhưng hiện nay, ung thư dạ dày nói riêng và ung thư nói chung có xu hướng trẻ hóa.

Thứ ba, chế độ ăn uống, ăn nhiều chất cay, nhiều đồ ăn nướng, ăn nhiều thịt, ít chất xơ, ít vận động cũng là một trong những nguy cơ mắc ung thư dạ dày.

Thứ tư, ung thư dạ dày có những yếu tố nguy cơ khác như yếu tố gia đình. Trong gia đình có người mắc ung thư dạ dày thì nhóm người trong gia đình này có tỉ lệ mắc ung thư cao hơn. Một số nghiên cứu gần đây chứng minh nguy cơ mắc bệnh này có liên quan đến đột biến gen. Một trong những yếu tố khác nữa là do bệnh lành tính lâu năm có thể tác động bởi biến đổi về mặt sinh lí trong dạ dày thay đổi, gây nên ung thư dạ dày. Một số yếu tố nguy cơ khác nữa ví dụ như là nhóm máu, người nhóm máu A có tỉ lệ mắc ung thư dạ dày cao hơn những nhóm máu khác, ...

Dấu hiệu của ung thư dạ dày

TS Bình cho biết ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng. Bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng đau rất giống với trong loét dạ dày, chính vì vậy, bệnh nhân thường chủ quan, xem nhẹ bệnh và chỉ đi khám khi đã quá muộn. Cảm giác nhanh no này có thể do khối u gây ra, nhưng cũng có thể do tình trạng không phải ung thư mà là đầy bụng - xảy ra khi một người có cảm giác rằng có thứ gì đó đang cản trở dạ dày của mình. Mất cảm giác thèm ăn chắc chắn là một điều cần hết sức chú ý.

Khi ở giai đoạn tiến triển thì bệnh nhân bị sụt cân chưa rõ nguyên nhân. Nôn ra máu, ợ chua, đầy bụng sau khi ăn, đi ngoài phân màu bất thường thì rất có thể cảnh báo bạn đã mắc ung thư dạ dày.

Ung thư dạ dày hoàn toàn có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Hiện nay, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tầm soát ung thư dạ dày khi bước vào tuổi 40 mỗi năm 1 lần nội soi dạ dày bằng ống mềm.

